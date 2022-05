Aragonès en imatges de fitxer.- @ep





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha garantit aquest dilluns que el Govern es compromet a prestar tot el seu suport a tots els servidors públics perquè “poguin dur a terme la seva tasca a favor de la cohesió social; dels drets i llibertats de la ciutadania, i de la millora del país".













“Les institucions es basen, i no s'entendrien, sense els servidors públics. Tots, sense excepció, compten amb el suport i la defensa de la Generalitat ”, ha proclamat en la presa de possessió dels nous membres del Consell de Garanties Estatutàries ( CGE), en què ha citat els servidors públics d'àmbits com l'educatiu i el sanitari.





Els servidors públics tenen un "paper fonamental" que Aragonès ha reivindicat després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi ordenat a la Conselleria d'Educació aplicar en un màxim de 15 dies la sentència que obliga a impartir un 25% de hores lectives en castellà, en una interlocutòria que Aragonès no ha citat.





El president ha defensat que Catalunya necessita un marc normatiu i legislatiu "obert i flexible, que permeti amb aquesta flexibilitat i obertura recollir la voluntat" que la ciutadania expressa a través de les urnes, ja que Catalunya canvia i evoluciona i s'expressa en eleccions lliures , ha dit.









RENOVACIÓ DEL CGE

Han pres possessió del càrrec set nous membres del CGE --amb un total de nou--, que han promès "complir fidelment i d'acord amb la llei les obligacions del càrrec" al servei de la ciutadania: són els juristes Enoch Albertí, Mercè Barceló, Laura Díez, Francesc Esteve, Eduard Roig, Montserrat Rossell i Eva Pons.





Aragonès ha sostingut que el CGE és fonamental per al bon funcionament del conjunt de la Generalitat i les administracions públiques catalanes, perquè "assegura l'adequació de les lleis del Parlament en el marc de l'Estatut i de la resta d'ordenament jurídic".





"Vetlla per preservar les sobiranies del país i dels nostres municipis, i treballa per garantir que les normes no entrin en conflicte", ha afegit Aragonès, que ha agraït la seva tasca als membres que deixen de formar part del CGE i ha donat la benvinguda els seus nous consellers, que es van designar després d'un acord entre el PSC-Units, ERC i Junts.





Els ha demanat treballar "partint des de la pròpia autoexigència per millorar cada dia dotant de rigor les decisions en l'àmbit normatiu i legislatiu, i la defensa de l'autogovern que fa el mateix Parlament i el mateix Govern".





Ha subratllat que les institucions d'autogovern actuals són una anella més d'una cadena històrica per defensar la ciutadania i "posar en valor la vida col·lectiva com a comunitat política, com a nació, que té en la llengua catalana un element d'identificació".









PRESIDENTA DEL CGE

La presidenta accidental del CGE, Margarita Gil, ha descrit els nous membres com a "juristes de reconeguda competència" i de dilatada experiència que incrementaran la qualitat de les deliberacions del consell, i ha agraït als membres sortint la seva tasca, especialment al fins ara president, Joan Egea.





Ha ressaltat la creixent presència de dones a l'òrgan: passaran de ser només ella a ser cinc, cap de les quals ha estat seleccionada "per condició de gènere, sinó pels seus brillants currículums, experiència i trajectòria solvent", segons Gil, que mantindrà el seu càrrec juntament amb Joan Vintró, completant els nou membres del CGE.





Gil ha recordat que el CGE és la institució "encarregada de vetllar per l'adequació a l'Estatut ia la Constitució de les disposicions de la Generalitat", així com dictaminar amb caràcter previ a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat o d'un conflicte de competència quan es puguin vulnerar competències estatutàries.