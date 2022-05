La periodista Anna Bosch rebent el Premi Ernest Udina a la trajectòria europeista el 2020 @ep







El Consell d?Informatius de TVE ha denunciat aquest dilluns la vulneració de drets d?una periodista del grup, Anna Bosch.





Ho ha fet a través d'un comunicat al compte de Twitter, on detallen una possible vulneració del dret a la llibertat d'expressió d'una redactora d'informatius.









El Consell, que va rebre una petició d'empara per part d'Anna Bosh, relata en la seva publicació com a Jose Manuel Perez Tornero, president de la Corporació , va trucar al seu despatx a la redactora en qüestió per retreure-li, suposadament, haver fet esment a una exclusiva publicada per Bluper sota el titular: "RTVE va fer servir una part del pressupost per a promoció de RTVE Play a La Gran Consulta, una campanya sense impacte".





Aquesta reunió es va produir amb Pérez Tornero acompanyat per Alfonso Morales, secretari general de RTVE, en qualitat d'advocat, mentre que Anna Bosch es trobava sola i sense un representant legal. Al comunicat, s'estableix que aquesta situació correspon a una posició "de vulnerabilitat i coercitiva".





El Consell d'Informatius ha reclamat que els treballadors del grup puguin tenir la llibertat de criticar o valorar els actes de la corporació sense ésser penalitzats, ja que provenen de decisions preses des del Consell d'Administració.





Per acabar, han volgut deixar clar que actuaran en conseqüència si els fets es repeteixen.





Per part seva, ni Anna Bosch ni la corporació s'han pronunciat sobre això.