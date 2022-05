Planta de cànnabis en una empresa de la indústria del cànnabis medicinal i d'ús recreatiu a l'estat de Colorado, als EUA.- Arxiu @ep







El diputat del PSOE Daniel Viondi ha donat suport a la regulació del cànnabis medicinal a Espanya, assegurant que resulta "inexorable", per la qual cosa ha demanat a la resta de grups polítics un "consens màxim" per arribar a un acord.





"Votem a favor de la subcomissió i ens hem compromès que hi hagi un marc regulat del cànnabis terapèutic. Serà inexorable que es produeixi. És imprescindible que existeixi amb el consens màxim que es pugui assolir", ha afirmat aquest dilluns a la subcomissió de cànnabis medicinal del Congrés dels Diputats. Viondi ha puntualitzat, tot i això, que la seva regulació s'ha de fer amb "seguretat jurídica i sanitària".





"Ha d'anar amb un control i prescripció mèdica i regulat tot per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). És un consens bàsic que podem assolir tots els grups", ha detallat. Així mateix, ha recordat que el seu ús seria "complementari": "No solucionarà directament cap malaltia".





Per això, considera que ara mateix el "gran debat" és "com es dispensa" a Espanya i quin model dins de la Unió Europea ha de ser la "màxima referència" per promoure una norma.





"Els diputats arribarem més aviat que tard un acord", ha conclòs. La presidenta de l'Observatori Espanyol de Cannabis Medicinal (OECM), Carola Pérez, ha agraït aquest suport formal del PSOE, més explícit que mai.





"Avui el PSOE ha estat més afectuós i proper, ocupant-se més dels pacients. Però les paraules no són suficients, els fets són importants", ha precisat. En qualsevol cas, Pérez ha defensat que ja hi ha prou evidència científica sobre l'ús mèdic del cànnabis al món real, gràcies a l'experiència d'altres països, per poder regular-lo sense haver d'esperar assajos clínics més robustos.





"És increïble que al segle XXI no siguem capaços d'agafar l'evidència que ja tenim perquè sigui una gran font de dades. No entenem per què l'evidència d'un metge alemany no és aplicable a Espanya. No entenem com és possible estiguin atorgant llicències per cultivar cànnabis i nosaltres no puguem rebre un sol producte al·legant la falta d'evidència o que no arribem al moment polític adequat. Senyories, el dolor no espera", ha sostingut. Al marge de medicaments com ibuprofè i paracetamol, o opioides com la morfina i el fentanil, ha apuntat que “no hi ha una solució segura que pugui aportar seguretat i qualitat de vida quan un pacient no millora amb tot això”. Així, ha esgrimit que Espanya és “una societat que viu absolutament medicalitzada”.





"Som el segon país del món en consum d'opioides. Estem d'acord que els medicaments aprovats són una opció, però tots sabem que no ho són a llarg termini a causa dels efectes secundaris o els problemes a l'hora de baixar dosis", ha explicat.









FALTA D'EVIDÈNCIA CIENTÍFICA?

Tot i que ha reconegut la inexistència d'assajos clínics dobles cecs i aleatoritzats, els més utilitzats per a l'aprovació de fàrmacs, Pérez ha instat a atendre l'evidència al món real. "No es poden fer estudis a curt termini, però podem avançar amb el que ja tenim, l'evidència al món real. Hi ha estudis observacions fets amb fins a 10.000 pacients", ha reivindicat.





Sobre això, el president del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (CGCOF), Jesús Aguilar, va proposar, en la seva intervenció davant la subcomissió el 28 de març passat, la realització d'un estudi a les farmàcies per comprovar l'eficàcia del cànnabis medicinal a Espanya i com podria ser la seva implementació, com s'ha fet, per exemple, a França.





"Considerem que és el moment d'actuar amb l'apropiat rigor científic, tècnic i sanitari per donar una resposta a l'interès i la demanda de l'ús del cànnabis per al tractament de certs símptomes de diferents patologies. Una resposta en què ha de primar la seguretat i la protecció de la salut dels pacients, a qui ens devem com a professionals sanitaris", va explicar.





Segons els farmacèutics, amb aquesta prova pilot es podrien "recopilar dades concloents sobre l'eficàcia i seguretat de l'ús dels productes derivats del cànnabis; demostrar els avantatges de la seva dispensació en farmàcies comunitàries; i fer el seguiment adequat als pacients". Tot sota una estricta supervisió de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.





Seria la manera més prudent de començar a utilitzar uns productes que no reuneixen prou proves d'eficàcia i seguretat, i es donaria així resposta a l'interès de l'ús dels derivats del cànnabis en el tractament de certs símptomes de diferents patologies”, va sostenir Aguilar. la seva part, la presidenta de l'OECM ha insistit que s'utilitzi l'evidència del món real "igual que amb la COVID-19", quan en els pitjors moments de la pandèmia es van utilitzar alguns fàrmacs en espera d'assajos clínics més robustos.





"No permetem que els pacients seguim abandonats, estigmatitzats i perseguits. No viurem amb por per una cosa tan simple com intentar suportar el dolor. Mirar cap a un altre costat no és una opció", ha dit.





A Espanya hi ha tant medicaments amb principis actius com a productes diversos de cànnabis, que es diferencien entre ells segons hagin obtingut o no autorització de comercialització per a ús mèdic. En el cas de medicaments, hi ha dos fàrmacs, 'Sativex' i 'Epidyolex', que tenen autorització de comercialització de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i són dispensats pels farmacèutics hospitalaris per millorar els símptomes d'algunes malalties com l'espasticitat moderada o greu deguda a l'esclerosi múltiple i les convulsions associades a la síndrome de Lennox-Gastaut, a la síndrome de Dravet o al complex esclerosi tuberculosa. Els que no tenen autorització de comercialització com a medicaments són la part florida de la planta, la resina comprimida o haixix, els olis extrets i els extractes de cànnabis concentrats.









DISTINGIR L'ÚS RECREATIU DEL METGE: "ÉS SEGUR I EFICAÇ"





El vicepresident de l'OECM i catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universitat Complutense de Madrid (UCM), Manuel Guzmán, ha sol·licitat als parlamentaris "distingir rotundament el consum medicinal del recreatiu".





"És molt més segur el metge. El perfil de seguretat dels cannabinoides en el context terapèutic és més que raonable, millor que el dels opioides", ha detallat. Igual que Carola Pérez, Guzmán ha ressaltat que, malgrat la manca d'assajos clínics controlats, els estudis observacionals "recolzen que l'ús medicinal dels cannabinoides és raonablement segur, eficaç i amb un bon nivell d'adherència per part dels pacients" .





"Ningú pretén substituir els medicaments que tenim pel cànnabis medicinal. El que han fet els països que l'han regulat no és reemplaçar sinó afegir, a través de diferents concentracions o vies d'administració per poder disposar d'un armament més gran per ajudar els nostres pacients .





Països Baixos, Alemanya, Portugal o França ja tenen programes de dispensació controlats i estrictes", ha justificat. El catedràtic ha exposat que a Espanya "avui dia hi ha molts pacients que estan patint malalties cròniques devastadores i altament debilitants, que es troben en una inseguretat jurídica per utilitzar un altre tipus de preparats no aprovats".





"El nostre deure moral és donar suport a aquests pacients i intentar acostar-nos-hi amb un coneixement que ja tenim perquè moltes persones que estan patint puguin deixar de fer-ho o, si més no, pal·liar alguns dels símptomes aparellats a les seves malalties", ha conclòs