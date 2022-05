Mor un home ferit per arma de foc a Salou /@mossos







Un home ha mort aquest dilluns a la nit després de ser ferit per arma de foc al carrer Saragossa de Salou (Tarragona), han informat fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press aquest dimarts.





La policia local de la ciutat va rebre un avís a les 22.50 hores i, en arribar al lloc, van detenir un home que estava sent retingut per un grup de persones per la seva presumpta relació amb l'homicidi.





Fins al lloc també es van traslladar diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder reanimar la víctima, i la Divisió de Recerca Criminal (DIC) ha obert una investigació per aclarir els fets.