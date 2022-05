Borràs i Turull s'enfrontaran per liderar Junts si no hi ha acord 'in extremis' abans de les 16h /@EP







La presidenta del Parlament, Laura Borràs , i l'exconseller i vicepresident de Junts, Jordi Turull , s'enfrontaran per liderar Junts si no hi ha un acord 'in extremis' abans d'aquest dimarts a les 16.00 hores , quan acaba el termini en què es poden presentar candidatures.





Junts celebrarà el seu congrés en dues parts després de la renúncia de l'expresident de la Generalitat i líder de la formació, Carles Puigdemont, i del secretari general, Jordi Sànchez, a revalidar els càrrecs: el 4 de juny s'escollirà la nova direcció a Argelès- sud-Mer (França), i al juliol hi haurà una altra jornada que servirà per aprovar la ponència política i organitzativa.





Sense encara descartar l'acord, Borràs i Turull no han aconseguit de moment acostar suficientment les posicions i podrien formalitzar candidatures per separat a la secretaria general de Junts, mostrant així una imatge de divisió que moltes famílies del partit volen evitar.





De fet, fonts consultades per Europa Press han explicat que dilluns a la nit estaven ja configurant els seus equips i trucant a les persones que podrien integrar les seves respectives executives.





Els que vulguin presentar-se al congrés poden fer-ho a la presidència , amb el nom de quatre vicepresidències; a la secretaria general, juntament amb la secretaria d'Organització i la de Finances, i a la resta de la direcció, integrada per 18 persones.





Tot i que gran part dels sectors de Junts asseguren treballar per una candidatura conjunta, la realitat és que no es posen d'acord en quina posició ha d'ocupar cadascun ni en el poder executiu que han de tenir.





Al principi, es barallava la possibilitat que Borràs assumís la presidència i Turull la secretaria general, però la presidència de Junts és de caràcter institucional i representativa, i l'entorn de Borràs considera que el suport que té la seva figura entre les bases no es tradueix després en llocs de decisió.





“ El càrrec institucional que tinc és el segon més important de país i el de més rang a Junts. Sembla lògic i la militància considera que és de justícia que els lideratges pels quals ha apostat també tinguin alguna cosa a dir ”, va dir ella diumenge a La Vanguardia.





Així, una de les opcions que s'ha contemplat per donar més poder polític i executiu a la presidència és una reforma dels estatuts a través de la ponència organitzativa, que s'hauria de fer 'a posteriori' a la segona part del congrés de Junts , al juliol.





Tot i això, propers a Borràs han advertit de la dificultat d'aquesta operació i no la recomanen, tenint en compte que s'hauria de fer un mes després d'haver triat la nova direcció.





Sí que hi podria haver acord entre tots dos a l'hora de presentar una candidatura unitària entre els dos equips a la presidència del partit, i podrien buscar el perfil "d'exconsellers a l'exili com Toni Comín, Lluís Puig i fins i tot el de Josep Rull", asseguren altres fonts.





POSSIBLES INTEGRANTS



Mentre que Borràs va entrar a Junts com a independent i compta amb el suport de les bases, Turull té el de quadres del partit que procedeixen de la seva etapa a CDC i el dels més propers a l'encara secretari general, Jordi Sànchez.





Així, a l'equip de la presidenta del Parlament podria acompanyar-lo Jaume Alonso-Cuevillas a la secretaria d'Organització, i altres noms fidels a la seva figura com Francesc de Dalmases; Aurora Madaula; Esther Vallès; Montse Girbau; Cristina Casol i probablement també Aleix Sarri, entre d'altres, segons apunten fonts consultades per Europa Press.





Per la seva banda, Turull compta amb el suport de molts dels que van signar un manifest la setmana passada que expressava el suport a Borràs com a futura presidenta de Junts i de l'exconseller com a secretari general, i que van avalar consellers i dirigents de Junts.





No ho van signar el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró; la consellera d'Universitats, Gemma Geis; els vicepresidents del partit Elsa Artadi i Josep Rius, i les persones properes a Borràs.





Entre les persones de Turull que podrien integrar la nova direcció sona el de Joan Ramon Casals i hi ha la incògnita de què farà la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que, malgrat no signar el manifest, és afí a Turull però també manté bona relació amb Borràs.