Retrat de Marilyn Monroe d'Andy Warhol @ep





Un retrat de Marilyn Monroe pintat per l'artista Andy Warhol s'ha venut en una subhasta per 184 milions d'euros (195 milions de dòlars) i ha esdevingut així l'obra més cara del segle XX. Es tracta de 'Shot Sage Blue Marilyn' realitzada per Warhol el 1964.





Prèvia a la subhasta ja s'estimava que l'obra podria arribar als 200 milions de dòlars en ser l'estrella de la temporada de subhastes que s'ha iniciat aquesta setmana a Nova York, segons recull a la pàgina web la casa de subhastes Christie's. La icònica obra de 1x1 metre de Warhol forma part d'una sèrie de retrats que l'artista va fer de Monroe després de la seva mort el 1962.





Fins ara, el rècord per una obra del segle XX l'ostenten 'Les dones d'Alger' de Pablo Picasso, que va assolir els 179,4 milions de dòlars el 2015. Per la seva banda, l'obra més cara fins ara de Warhol és 'Silver Car Crash' (Doble Desastre) per la qual es van pagar 104,5 milions el 2013.