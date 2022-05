L'Havana, Cuba @ep





Almenys 40 persones han mort per l'explosió que va destruir divendres l'Hotel Saratoga de l'Havana , segons un nou balanç de víctimes actualitzat aquest dilluns a la tarda, després que els serveis d'emergència hagin rescatat nous cadàvers entre les runes.





El Ministeri de Salut Pública cubà ha informat aquest dilluns d'avui d'un balanç d'almenys 40 morts, entre els quals s'inclouria una turista espanyola, i 94 ferits, dels quals 18 segueixen hospitalitzats.





Els equips de rescat segueixen treballant a la zona i, aquest dilluns, han recuperat un altre cos que estan intentant identificar , segons el portal de notícies oficial Cubadebate. Els serveis d'emergència intenten accedir al soterrani de l'hotel, on tenen por que hi hagi més víctimes.





Les autoritats no han localitzat des de divendres cap supervivent per una explosió que ha causat greus danys tant a l'hotel com a les zones adjacents, en plena Habana Vieja. Segons les autoritats, l'incident es va produir durant el pas de gas des d'un camió aparcat al costat de l'Hotel Saratoga.