Marc Andre Ter Stegen en un escalfament /@AFP7 / Europa Press





El FC Barcelona rep aquest dimarts al Camp Nou el Celta de Vigo i durant el partit intentarà refermar la segona posició a la lliga, la que ha lluitat des de l'arribada de Xavi a la banqueta però que ha posat en perill per la seva irregularitat a les darreres setmanes.





La Champions la té assegurada. Però ara volen quedar just per darrere del Reial Madrid, una posició que a més els permetria disputar la propera Supercopa d'Espanya. Per ells, tot un èxit. Sobretot tenint en compte que a la primera meitat de la competició aspiraven al quart lloc, doncs es trobaven llavors al novè.





El RC Celta, per la seva banda, es troba a l'onzena posició de la taula i arriba al matx després de golejar per 4-0 l'Alabès. Per fer-los front, Xavi Hernández ha assegurat que han de “millorar en sensacions i en el joc”. I és que en les seves paraules, “tot i que els últims resultats són bons”, això no és suficient. Han de treballar, per exemple, “a no perdre tantes pilotes”.





TER STEGEIXEN TORNA A LA CONVOCATÒRIA





El porter Marc-André Ter Stegen és la principal novetat a la llista de Xavi Hernández per disputar aquesta 36a jornada de lliga, mentre que Sergio Busquets es perdrà el matx perquè està sancionat.





Ter Stegen, que es va perdre el partit dels blaugrana a Sevilla aquest cap de setmana, torna a la convocatòria després de superar una indisposició gàstrica. Tot i això, són baixa per lesió Dest, Piqué, Nico, Pedri i Sergi Roberto.





La llista completa és la següent: Ter Stegen, Araujo, Riqui Puig, Dembélé, Dani Alves, Memphis, Ansu Fati, Adama, Braithwaite, Net, Lenglet, L. De Jong, Jordi Alba, Ferran, F. De Jong, Mingueza, Umtiti, Eric, Aubameyang, Gavi, Álvaro Sanz, Arnau Tenas i Jandro.