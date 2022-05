La trista confessió de Jorge Javier Vázquez sobre Paz Padilla /@EP







Jorge Javier Vázquez va presentar aquest dilluns una nova campanya d?una dieta per perdre pes i va aprofitar l?ocasió per fer algunes declaracions davant dels mitjans. Així, segons recull La Razón, el presentador va parlar sobre Paz Padilla i va fer una trista confessió sobre ella: " no la trobo a faltar ", va dir.





Preguntat per la seva relació amb la televisiva, Jorge Javier va ser completament sincer: "No parlem des que va deixar el programa. I com que no tinc relació amb ella no la trobo a faltar". Cal recordar que Paz Padilla va ser acomiadada de Telecinco després del seu enfrontament amb Belén Esteban a Sálvame.