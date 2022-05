Kalush Orchestra, representants d'Ucraïna al Festival d'Eurovisió 2022 - EBU/ANDRES PUTTING









Un total de 17 països es juguen aquest dimarts el pas a la gala del dissabte 14 de maig a la primera semifinal del Festival d'Eurovisió 2022 , en què participen els grans favorits per guanyar, els ucraïnesos Kalush Orchestra.





En concret, Albània, Letònia, Lituània, Suïssa, Eslovènia, Ucraïna, Bulgària, Països Baixos, Moldàvia, Portugal, Croàcia, Dinamarca, Àustria, Islàndia, Grècia, Noruega i Armènia competeixen aquests informes pels 10 passis a la final de dissabte.





A un dia de la primera semifinal, les apostes situen Ucraïna, Grècia, Noruega, Països Baixos, Armènia, Portugal, Albània, Moldàvia, Letònia i Suïssa com els 10 països que es ficarien a la final. Dinamarca, Eslovènia i Bulgària serien les tres actuacions amb menys possibilitats de passar a la final, segons els apostants.





La gala es podrà seguir a les 21.00 hores a La 1 de TVE i arrenca amb l'actuació de l'albanesa Ronela Hajati, amb un dels números més moguts de la nit. El ' Sekret ' d'Albània ha estat un dels xous que més cua ha portat, a causa del seu caràcter provocatiu. Hajati i el seu equip van denunciar al començament de la setmana d'assajos que se'ls havia censurat el ball entre la cantant i la ballarina, que finalment han pogut fer.





Els letons Citi Zeni continuen amb el xou amb el seu ' Eat your salad ', una de les cançons més virals gràcies a la seva primera frase: 'Instead of meat, I eat veggies and pussy' ('En comptes de carn, com a verdures i cons '). No pronuncien aquesta paraula, sinó que el públic la crida.





En tercer lloc, la lituana Monika Liu canta ' Sentimentai ', una balada que ella mateixa descriu com a 'disc tenebrosa'; després el suís Marius Bear interpreta ' Boys Do Cry ' amb una actuació plena de projeccions, tant a l'escenari com a la cara del cantant i els eslovens LPS, una banda formada a l'institut, trauran una bola de discoteca gegant per a ' Disko ' .





Els representants d'Ucraïna, els grans favorits, actuen en sisena posició amb ' Stefania ', dedicada a la mare del cantant. Ells mateixos han comentat que la cançó "ha cobrat un nou sentit" després de la guerra, en un moment en què molta gent ha perdut les mares.





Bulgària, amb Intelligent Music Project, actuen en setena posició; seguida d'una de les favorites abans del concurs, la neerlandesa S10 amb la fosca balada ' De Diepte '. Darrere d'ella, els moldaus Zdob si Zdub i Fratii Advahov tornaran la festa a l'escenari amb ' Trenuletul '.





L'única candidatura que s'ha vist afectada pel coronavirus aquest any, Portugal, finalment podrà seguir tot com estava planejat. Milhanas, una de les coristes de Maro, va donar positiu a Covid-19 dimecres, però després de diversos tests negatius podrà actuar amb les companyes. ' Saudade, saudade ' és el nom de la cançó.





La croata Mia Dimsic porta una història de desamor amb el seu tema pop ' Guilty Pleasure' ; les daneses Reddi porten una de les actuacions rock de la nit amb ' The Show '. Àustria, representada per Pia Maria i Lum!x aixecarà els ànims amb un altre dels temes més moguts, ' Halo ', que ve seguit pel folk de les islandeses Systur, que cantaran en el seu idioma.





Tres de les favorites tancaran la gala: la grega Amanda Tenfjord, amb la seva potent balada ' Die Together ', que ha estat una de les més aplaudides a la sala de premsa. Els noruecs Subwoolfer, amb el seu xou vingut de la Lluna sorprendran amb ' Give That Wolf a Banana '. Finalment, l'armènia Rosa Linn presenta una de les posades en escena més treballades per al seu ' Snap '.