Endesa descarta impactes per la guerra a Ucraïna, encara que busca proveïdors d'urani alternatius a Rússia /@EP







Endesa ha descartat impactes en el subministrament de gas natural per la guerra a Ucraïna, ja que no té formalitzats contractes amb Rússia, de manera que té assegurat el subministrament, encara que sí que, a través de l'Empresa Nacional de l'Urani (Enusa), està ja buscant proveïdors d'urani per a les centrals nuclears alternatius a Rússia a mitjà termini.





Segons indica el grup en el seu informe de resultats del primer trimestre del 2022 remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), considerant l'escenari després de l'esclat del conflicte a Ucraïna el 24 de febrer passat, i en compliment de les recomanacions recents de l'European Securities and Markets Authority (ESMA), Endesa monitoritza l'estat i l'evolució de la situació actual generada per la crisi a fi de gestionar els riscos potencials, per avaluar els impactes en la seva activitat empresarial, en la situació financera o en el seu exercici econòmic.







Així, l'energètica ha assenyalat que, en aquest context, no té contraparts eventualment afectades per les sancions, ni té formalitzats contractes de subministrament de gas amb Rússia, “de manera que el subministrament de gas d'Endesa està assegurat”.





Pel que fa al combustible per a les centrals nuclears, va indicar que, de manera indirecta a través de l'Empresa Nacional de l'Urani, SA (Enusa), està analitzant els efectes sobre les comandes de subministrament de combustible nuclear procedents de Rússia a partir del 2024 si bé aquesta societat deriva les ordres de fabricació a altres proveïdors.





En un escenari en constant evolució, caracteritzat també per una gran incertesa regulatòria i un context de preus elevats i volàtils, Endesa va subratllar que fa "un seguiment constant de les variables macroeconòmiques i de negoci per disposar en temps real de la millor estimació dels potencials impactes".