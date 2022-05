L'Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida celebra el proper cap de setmana la 26a edició d'aquesta activitat tradicional i popular que espera tornar a congregar milers de lleidatans i lleidatans als carrers de Lleida després de dos anys de suspensions i restriccions a causa de la pandèmia. La Festa de Moros i Cristians del 2022 recupera tots els actes i també els espais pels quals cada any s'ha celebrat.





L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo , i el president de l'Associació, Josep Lluís Gàzquez , han presentat avui els actes de la festa els dies 14 i 15 de maig, acompanyats pel regidor de Festes i Joventut, Ignasi Amor, i per el caid moro, Antoni Pomés i Tosquella . El capità moro, juntament amb la comtessa cristiana, Mariona Franco i Alcaine són capitans des de la seva elecció al Mig Any Fester de finals de 2019, però no van poder exercir la capitania als carrers de Lleida el 2020 a buscar la Covid-19, quan es va suspendre la Festa . I el 2021 es va celebrar una versió limitada i més reduïda de l'activitat festera. Per tant, els capitans esperen aquest any poder completar el seu mandat i fer el relleu al novembre.





Entre 600 i 700 persones entre festers i músics, aproximadament un centenar menys que a l'edició del 2019, desfilaran pels carrers de Lleida a l'Entrada de Lluïment de diumenge i recuperant la indumentària de gala que l'any passat no es va poder emportar.





L'alcalde Miquel Pueyo va destacar que la Festa de Moros i Cristians està consolidada en el patrimoni cultural i festiu de la ciutat i va elogiar “la dimensió social i cultural de l'entitat i la seva fortalesa, sobretot de les persones que en formen part amb vocació i dedicació per recuperar i mantenir la festa”. El paer cap també va agrair la trajectòria de 25 anys de l'Associació teixint xarxa ciutadana i, finalment, va convidar lleidatans i lleidatanes a assistir als actes de la Festa de Moros i Cristians ia “aquesta onada de color i música pels carrers de Lleida ”.





El president de l'Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, Josep Lluís Gàzquez, va destacar la consolidació dels espais de la plaça Sant Joan per a les Ambaixades, i la Porta dels Apòstols de la Seu Vella per a la Batalla. A més, va afegir que la Covid-19 ha perjudicat les entitats, reduint associats i pel temor d'alguns de participar d'actes multitudinaris, però “a poc a poc salvarem aquests problemes de confiança i recuperarem l'ànim dels festers”. Gàzquez també va afirmar que "ja estem nerviosos i nerviosos per sortir a desfilar pels carrers", un desig que també va proclamar el caid moro, Antoni Pomés, que espera que els carrers de Lleida estiguin plens per fer "una gran festa".





El programa, que recupera tots els actes i espais, queda definit de la manera següent:





Dissabte 14 de maig:





12:00 hores . Vermut fester. Plaça Sant Francesc. Inici dels actes festers amb música festera.





19.30 hores . Ambaixades. Plaça Sant Joan. Desafiament entre tropes mores i cristianes. Aquestes darreres exigeixen la rendició dels moros. Se citen per la batalla de l'endemà. L'activista cultural Txus Llavero és l'autora dels textos d'aquesta batalla dialèctica. Repetim ubicació, on hi haurà cadires per seguir l'esdeveniment assegut.





Diumenge 15 de maig:





12:00 hores . Entrada infantil i presentació de les bandes. Desfilada de les comparses amb els membres més joves de l'Associació. Des del Roser i fins a la plaça de Sant Joan. Allí es presenten les sis bandes i se celebra un concurs. Aquest any estaran: Ilerband, Banda de carrer de Lleida, Banda Municipal de Música Ciutat de Fraga, Banda de la Unió Musical Senienca, Banda de Música Ciutat de Benicarló, Associació Banda Valenciana de Barcelona i Banda de Música de l'Associació Musical Miralbueno.





18.00 hores. Concentració festers. Porta del Lleó. Concentració de les comparses.





18.30 hores . Desfilada de Lluïment. Inici de la desfilada pels carrers Sant Martí, Tallada, Cavallers, Blondel i avinguda de Madrid fins a la Paeria.





21:00 hores . Batalla final. Canonja I Porta dels Apòstols de la Seu Vella. Escenificació de l'enfrontament entre moros i cristians per ocupar la ciutat de Lleida. El professor i dinamitzador de l'Horta de Lleida, Joan Pifarré, s'encarrega dels textos d'aquest acte final, que començarà davant de l'edifici de la Canonja i continuarà davant de la Porta dels Apòstols. La direcció artística és a càrrec de Ramon Caballol.





Cal recordar que com cada any hi haurà l'opció de llogar cadires per veure a primera fila l'Entrada de Lluïment del diumenge a la tarda. La venda anticipada de localitats a un millor preu s'ha de fer a Turisme de Lleida. Si no, el mateix dia de la Festa al personal de l'Associació. En total es col·locaran 400 cadires per a la desfilada. També hi haurà, encara que aquestes d'accés gratuït i fins a unes 300, a la plaça de Sant Joan per a les Ambaixades i 300 més per a la batalla de la Seu Vella.