La ja exdirectora del CNI, Paz Esteban @ep





El Govern ha acordat la destitució de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban , com a conseqüència del ' cas Pegasus ' i després de 39 anys de treball als serveis d'intel·ligència, segons han confirmat fonts del centre d'intel·ligència.







Esteban ha estat cessada enmig de l'escàndol per l'espionatge amb el programa 'Pegasus' , tant en el cas que afecta líders independentistes destapat per 'Citizen Lab' com en el robatori de dades denunciat pel Govern als telèfons mòbils del cap del Executiu, Pedro Sánchez, i de la ministra de Defensa, Margarita Robles.





Dijous passat va comparèixer al Congrés davant la Comissió de Despeses Reservades, on, malgrat celebrar-se a porta tancada, va transcendir que va justificar l'espionatge per part del CNI a 18 independentistes, entre ells el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, aportant les autoritzacions judicials concedides pel jutge d'enllaç del Tribunal Suprem.





Tot i això, el seu nom va ser ràpidament assenyalat per a l'assumpció de responsabilitats per formacions com ERC, Junts o fins i tot Unides Podem , que ha evitat donar noms però apuntava al CNI. Davant d'això, havia rebut el suport de partits de l'oposició (PP, Vox i Ciutadans), que enaltien la seva "professionalitat" i sentit d'Estat.





Esteban, amb rang de secretària d'Estat, també havia rebut el suport públic de la ministra de Defensa, que havia lamentat que hagués d'"estar aguantant estoicament" acusacions que, segons sosté Robles, no eren reals.





ESPIA DES DELS 25 ANYS





Paz Esteban va néixer a Madrid el 1958 i és llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Madrid. El 1983 va ingressar al llavors denominat Centre Superior d'Informació de la Defensa (CESID), que el maig del 2002 es va transformar en l'actual CNI després de veure's embolicat als anys 90 en un altre escàndol d'escoltes indiscriminades que van afectar fins i tot la Casa Reial .





Després d'assumir diverses comeses a la institució, Esteban va ser nomenada secretària general del CNI el 2017. I el 2019, després del passi a la reserva del director del centre, el general Félix Sanz Roldán, va ocupar el càrrec de directora de manera interina fins a la seva nomenament oficial el febrer de 2020 , convertint-se en la primera dona a dirigir la institució i també en la primera persona 'de la Casa' a arribar a la seva cúspide.





20 ANIVERSARI SENSE CELEBRACIONS





Precisament aquest divendres el CNI va complir el 20è aniversari i un dels projectes d'Esteban era commemorar la data amb una sèrie d'actes que permetessin obrir la institució a la societat, encara que l'escàndol de l'espionatge va obligar a anul·lar totes les previsions.





La mateixa Esteve havia anunciat la celebració ja fa mesos, quan va dir que l'objectiu era "posar en valor" la "vocació de servei" del CNI "i la seva contribució a la seguretat nacional i la defensa dels interessos d'Espanya".





A més, el centre va publicar un vídeo el mes de març passat en què reivindicava el seu treball constant i "discret" per "protegir el futur" dels espanyols i la seva "manera de vida".





EL SEU PROJECTE PER AL CNI: "SER MÉS I MILLOR"





En la seva presa de possessió al Ministeri de Defensa, Esteban va anunciar un pla de transformació que permetés al CNI "ser més i millor". “Més modern, flexible i integrat; millor adaptat a la societat, amb nous mètodes i procediments de treball ”, va exposar.





La base d'aquest projecte era una transformació digital que ja s'havia iniciat un any abans i prevista amb un caràcter "transversal" que afectaria tota la institució. "Suposarà un salt qualitatiu, aconseguir aquest objectiu estratègic incrementarà l'eficàcia en un context de seguretat cada vegada més complex", ha avançat.