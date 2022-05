Marató de Donants de Sang de Tortosa - Aj. de Tortosa





Divendres 13 de maig, a les 10 del matí al Centre Cívic de Ferreries, es posarà novament en marxa el marcador de la Marató de Donants de Sang de Tortosa amb l’objectiu de sumar prop de 400 donacions entre sang i plasma. Aquestes donacions han de permetre remuntar les reserves de sang, que s’han reduït durant les últimes setmanes per l’augment de l’activitat als hospitals.

Aquest any la Marató vol animar més persones a què vinguin a donar sang per primera vegada, ja que les restriccions de la Covid han fet baixar el nombre de donants nous.





Busquen donants nous





El repte que tenen és animar a tothom a donar sang i descobrir l’experiència. Aquests dos anys de pandèmia, ha estat molt difícil aconseguir que noves persones comencessin a donar sang per primera vegada. El tancament d'universitats, d'escoles, el teletreball a les empreses i el fet que no han pogut organitzar jornades festives al voltant de la donació, ha fet que menys persones hagin vingut a donar sang per primera vegada.





Si en un any normal, més de 30.000 persones comencen a donar sang, aquests 2020 i 2021 han estat poc més de la meitat.





Per celebrar que més gent es converteix en generació donant, cada vegada que una persona vingui a donar sang per primera vegada, tocaran una campana al punt de donació. Un gest per agrair l'altruisme i la solidaritat dels donants.





Suport d’entitats





Tot i que la Marató de Tortosa ha estat sempre una de les més dinàmiques de tot Catalunya, la situació de pandèmia que es segueix vivint fa que enguany encara no es pugui recuperar el gruix d’activitats que tradicionalment es realitzaven. Per aquesta edició, hi haurà música ambient en directe de diferents estils.





La Marató de Donants de Sang a Tortosa és possible gràcies a la implicació de l’Ajuntament de Tortosa, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, Creu Roja Joventut, l’IES de L’Ebre i l’Associació de Donants del Baix Ebre.





També hi col·labora el Bàsquet Cantaires Femení de Tortosa, que durant tot l’any difon la necessitat de donar sang i plasma gràcies a un conveni de col·laboració que han signat amb el Banc de Sang.