El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i la presidenta de Fepime, Ma. Helena de Felipe, s’han reunit avui amb el president de l’Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL), Santiago Ballesté, i el president de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre i vicepresident d’AEBALL, Baldiri Ros, juntament amb representants de la Junta Directiva de la patronal de L’Hospitalet i el Baix Llobregat, per conèixer les principals necessitats de les empreses d’aquest territori.





El president de Foment Josep Sánchez Llibre ha posat en valor el dinamisme social i empresarial del territori amb 1.100.000 habitants, el 13% del PIB de Catalunya i 27.000 empreses conformades per pimes i autònoms en la seva majoria, a més de la localització de les infraestructures més estratègiques i de connexió global de Catalunya com són el port i l’aeroport de Barcelona, i el principal centre de convencions amb la Fira Barcelona Gran Via.





Sánchez Llibre ha lamentat que l’ampliació de l’aeroport no hagi estat possible pel 2022: “Els empresaris seguirem persistint perquè el projecte sigui una realitat, i ho serà. Des de Foment estem preparant una sèrie d’accions per no perdre aquesta oportunitat que és clau per a la industria, el turisme de qualitat i l’economia catalana”.





També ha demanat que es prioritzin obres pendents pel desenvolupament del territori com la del soterrament de la Gran via de l’Hospitalet i s’ha mostrat a favor de fer tot el possible per promoure un gran hub biomèdic al territori, aprofitant que si concentren institucions de referència de l’àmbit de la recerca, de la salut i del coneixement.





Pel que fa a la situació del sector del metall i les seves perspectives, el president d’AEBALL Santiago Ballesté, que també presideix UPMBALL, la patronal metal·lúrgica del territori, ha traslladat la necessitat de contribuir a la transformació de la indústria tradicional d’automoció cap a la nova mobilitat sostenible, i ha reclamat que el Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell sigui una eina per aconseguir-ho integrada al territori. Ballesté també ha demanat una major cooperació amb l’Administració per superar la crisi econòmica derivada de la pandèmia, els problemes amb les matèries primes i els xips, i els derivats de la guerra a Ucraïna, que afecten la indústria metal·lúrgica.





Ballesté ha alertat que les empreses no podran afrontar la transformació digital i mediambiental que se’ls requereix si no disposen de personal qualificat, sobretot en el sector del metall. “Cal fomentar un model en el qual la digitalització estigui alineada amb el canvi generacional, i prioritzar la retenció del talent i el coneixement, com una necessitat de país, mitjançant la millora dels salaris, de les oportunitats i del reconeixement”, ha reclamat Ballesté.





A continuació ha afegit que s’han de garantir que tots els canvis i avanços en matèria d’economia circular siguin accessibles per a les pimes, i ha sol·licitat més ajudes dirigides a les pimes per adoptar les tecnologies que tenen al seu abast, augmentar les inversions i activitats dirigides a la innovació tecnològica, i més canals d’assessorament extern a les empreses tant per impulsar-les a donar el primer pas en el procés de transformació digital, com per continuar amb tota la seva implantació estratègica.





També ha insistit en què cal augmentar la inversió en investigació, ciència, tecnologia i indústria, com a alternativa als sectors més castigats per la crisi, fent especial èmfasi en millorar la capacitat d’autoabastiment de la potent indústria amb què ja compte el territori; ha fet palesa la necessitat de millorar la gestió dels polígons industrials i facilitar el seu desenvolupament; i ha assenyalat els efectes negatius que està tenint en les empreses les noves restriccions de mobilitat que afecten a Barcelona: “no es pot restringir l’accés a la capital si es vol potenciar l’Àrea Metropolitana”.





El president de l’Institut Agrícola Baldiri Ros ha parlat sobre la situació d’un dels sectors tractors per a l’economia del territori com és el sector agroalimentari, i ha manifestat la preocupació de les pimes del sector davant la proposta del Govern de la Generalitat d’ampliar la ZEPA del Delta del Llobregat: “Ampliar la ZEPA del Delta del Llobregat obliga a abandonar amb diferent intensitat l’agricultura intensiva i d’alta eficiència, atès que és incompatible mantenir una activitat d’aquestes característiques sota aquest règim de protecció”, ha expressat Ros, qui ha afegit que a més “provoca un augment molt significatiu dels costos de producció per les limitacions a l’ús de fitosanitaris, plaguicides i fertilitzants”.





En resum, “la suma de pèrdues en el valor de la producció i l’augment dels costos fa inviable l’existència d’agricultura competitiva en el Delta del Llobregat, provoca la desaparició d’empreses agroalimentàries, allunya inversions productives, impedeix la incorporació de joves empresaris a l’agricultura i compromet la seguretat alimentària del seu entorn més pròxim, especialment dels nuclis urbans més densament poblats com és el cas de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”, ha assenyalat Ros.





En aquest sentit, Ros ha defensat que “la millora del medi ambient no passa per la deterioració de la indústria agroalimentària de proximitat. Per descomptat que és necessari que es produeixin canvis importants, però no han de fer-se sense prendre en consideració el punt de partida i les condicions existents de competitivitat, productivitat i estabilitat de mercat”.





Un dels elements fonamentals en el Delta del Llobregat que queden ocults pel debat sobre l’ampliació de la ZEPA és el problema de les inundacions cícliques que es produeixen en la zona per l’absència de gestió per part de l’Agència Catalana de l’Aigua que porta 17 anys sense donar solucions sobre aquest problema endèmic, ha explicat Ros.





En la reunió amb els representants d’AEBALL, Foment ha explicat de nou el propòsit de la patronal per reforçar la defensa de la petita i mitjana empresa i la representativitat dels territoris com l’Hospitalet i el Baix Llobregat amb l’inici d’un procés d’integració de Fepime.





“Es tracta de donar més visibilitat a les pimes i autònoms, que conformen el 99% del teixit industrial del país, amb la integració de Fepime com a Consell Territorial i Sectorial de la Pime integrat en l’estructura de Foment”, ha dit la presidenta de Fepime Ma. Helena de Felipe en la roda de premsa.





En els propers mesos, Foment té organitzades diverses trobades amb patronals territorials per traslladar aquest projecte i recollir les seves prioritats i principals reclamacions.