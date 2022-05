Alberto Núñez Feijóo @ep





El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha carregat durament contra el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, per la "injustificable" destitució de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència ( CNI ), Paz Esteban , i ha assegurat que aquest pas és una "autèntic atac" a Espanya. Segons la seva opinió, "ofereix" el cap als independentistes i "debilita" l'Estat "per buscar la seva supervivència".





Així s'ha pronunciat després que Paz Esteban hagi estat cessada aquest 10 de maig després de 39 anys de treball als serveis d'intel·ligència, enmig de l'escàndol per l'espionatge amb el programa 'Pegasus', tant en el cas que afecta líders independentistes destapat per 'Citizen Lab' com en el robatori de dades denunciat pel Govern als telèfons mòbils del cap de l'Executiu, i de la ministra de Defensa, Margarita Robles.





Dijous passat, Esteban va comparèixer al Congrés davant la Comissió de Secrets Oficials, on, malgrat celebrar-se a porta tancada, va transcendir que va justificar l'espionatge per part del CNI a 18 independentistes, entre ells el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès , aportant les autoritzacions judicials concedides pel jutge d'enllaç del Tribunal Suprem.

El Partit Popular considera que el president del Govern accedeix a les peticions dels independentistes. El cap de l'oposició ha afirmat que aquest pas és "injustificable" i un "autèntic afront al nostre país".





"Sánchez consuma l'esperpent i ofereix el cap de la directora del CNI als independentistes, debilitant una vegada més l'Estat per buscar la seva supervivència" , ha declarat Feijóo en un missatge al compte oficial de Twitter, que ha recollit CatalunyaPress.









PONS: "QUÈ LI QUEDA A SÁNCHEZ PER RENDIR ELS INDEPENDENTISTES?





Per part seva, el vicesecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons, s'ha preguntat "què li queda a Sánchez per rendir als independentistes". “ Si al president li importa més el que pensi Junqueras que la seva imatge davant la cimera de l'OTAN és que té els valors canviats. Almenys, per presidir Espanya ”, ha emfatitzat.





Aquests dies, davant les informacions que apuntaven a la possible sortida de la directora del CNI, González Pons li havia expressat el suport i havia advertit que la seva sortida dels Serveis d'Intel·ligència seria "injustificable".





CARRERES: EL GOVERN DEIXA EL CNI "ALS PEUS DELS CAVALLS"





El portaveu del Partit Popular a la Comissió de Seguretat Nacional, el diputat del PP Juan Antonio Callejas, ha expressat tot el seu suport als que treballen i col·laboren al Centre Nacional d'Intel·ligència.





" L'actual desgovern els està deixant als peus dels cavalls. Aquesta mesura no calmarà la fera independentista i afecta greument la Seguretat Nacional ", ha avisat en un missatge a la mateixa xarxa social.