Margarita Robles amb Esperanza Casteleiro





La ministra de Defensa, Margarita Robles , ha anunciat que la nova directora del CNI , després de la destitució de Paz Esteban pel cas Pegasus , serà Esperanza Casteleiro, una funcionària del centre d'intel·ligència "amb més de 40 anys d'experiència", ha explicat Robles.





Casteleiro ha estat fins ara la número dos de Margarita Robles al Ministeri de Defensa, exercint de Secretària d'Estat de Defensa, per la qual cosa el seu nomenament es pot entendre com un gest continuista, que reforça el lideratge de Robles i per tant, allunya la possibilitat d'una possible dimissió de la ministra.