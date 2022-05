Jesus Mariñas @ep





Ha mort Jesús Mariñas als 79 anys. El periodista estava ingressat des de fa setmanes a causa de complicacions derivades del tractament a què s'està sotmetent per fer front al càncer de bufeta que patia .





"Ho superaré", confessava Jesús Mariñas a la revista Diez Minutos quan va fer públic el passat que patia càncer de bufeta, el mes d'octubre passat. Tot i això, el periodista del cor flagell de tots els famosos no ha pogut superar la batalla contra el gran monstre: el càncer.







Mariñas compta amb una trajectòria de més de mig segle al periodisme , treballant en diferents publicacions escrites --ia la revista ' Diez minutos ' i al diari ' La Razón ' gairebé fins a l'últim moment--.





A més, va col·laborar en programes de cor televisius com 'Sálvame', 'Salsa Rosa', 'On ets cor' o 'Tómbola' --on va aconseguir gran popularitat-- i en espais radiofònics com 'Protagonistas', al costat de Luis del Olmo .