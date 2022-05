Arxiu - La número 2 de JxCat per Barcelona, Laura Borrás, ofereix una roda de premsa per valorar els resultats obtinguts per la seva formació als comicis catalans durant la nit electoral del 14-F a la seu del seu partit, a Barcelona, Catalunya ( - Lorena Sopêna i Lòpez - Europa Press - Arxiu





La presidenta del Parlament, Laura Borràs , i l'exconseller i vicepresident de Junts, Jordi Turull , han aconseguit un acord finalment per presentar una candidatura única per liderar el partit al congrés que celebraran el 4 de juny a Argèles-sur-Mer (França ), han explicat fonts de la negociació.





Segons ha avançat La Vanguardia, l'acord preveu un repartiment de les funcions executives entre els dos dirigents: Borràs presentarà candidatura per ocupar la presidència i Turull a la secretaria general.





Ho faran després que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont renunciés a presentar-se al congrés a revalidar la presidència de Junts, i que Sànchez fes el mateix al càrrec de secretari general.





A les 16.00 hores d'aquest dimarts s'acabava el termini en què es podien presentar candidatures al congrés del 4 de juny, que servirà per escollir la nova direcció, mentre que al juliol se celebrarà una altra jornada que servirà per aprovar la ponència política i organitzativa.





Des del principi gran part de les famílies de Junts han cridat a la unitat per evitar mostrar una imatge de divisió al conclave , i més quan falta un any per a les municipals, però la negociació entre Borràs i Turull no ha estat fàcil i han topat en qüestions com la posició que havia d'ocupar cadascú i en el poder executiu que havien de tenir.





I és que la presidència de Junts és de caràcter institucional i representativa, ja que es va fer en base a les necessitats de Puigdemont, i Borràs reclamava tenir més pes en les decisions que es prenien al partit, al·legant que el seu suport entre les bases no es traduïa després en llocs de decisió.





"El càrrec institucional que tinc és el segon més important de país i el de més rang a Junts. Sembla lògic i la militància considera que és de justícia que els lideratges pels quals ha apostat també tinguin alguna cosa a dir", va dir diumenge a una entrevista a La Vanguardia.





REFORMA D'ESTATUTS





Per això, l'acord de la presidenta del Parlament amb l'exconseller recull un repartiment de les funcions executives entre la presidència i la secretària general , cosa que obligarà, segons apunten algunes fonts a Europa Press, a fer una reforma dels estatuts a través de la ponència organitzativa i que probablement s'haurà de fer a la segona part del congrés, al juliol.





El mateix Puigdemont, a la carta a la militància en què va anunciar que no es presentaria a la presidència de Junts, va exposar que la nova direcció que sorgeixi del congrés haurà de tenir plena capacitat i dedicació per liderar els reptes que es presenten, i va admetre que el partit necessita "una presidència més implicada" de què ell ha exercit.





Dilluns, el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, va apostar per la necessitat que Borràs i Turull aconseguissin un acord per garantir el futur de Junts, i va fer una crida així a trobar un mínim comú múltiple ia tenir "lleialtat de grup".