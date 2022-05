Imatge d'un dels tallers amb "nombroses infraccions" a Cornellà de Llobregat (Barcelona) - GUÀRDIA CIVIL





La Guàrdia Civil, en col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, van detectar diumenge " nombrades infraccions " sobre residus i abocaments, seguretat industrial i activitats classificades durant una inspecció a dos tallers mecànics de Cornellà de Llobregat (Barcelona).





En un comunicat aquest dimarts, el cos ha explicat que durant el servei, enfocat a detectar activitats irregulars, es van detectar nombroses infraccions com ara que no tenien llicència mediambiental municipal ni cartells informatius, no estaven donats d'alta a l'Agència Catalana de Seguretat i tenien deficiències en l'emmagatzematge de gasoil, entre d'altres.





Així mateix, en un dels reconeixements, els responsables de la Inspecció de Treball van comprovar que hi havia un treballador en situació irregular que estava fent aquesta activitat mentre rebia una prestació.