El Comitè Executiu de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) ha acordat aquest dimarts un conjunt de recomanacions per a la negociació dels convenis col·lectius per al 2022, entre les quals aconsella vincular les pujades salarials a la productivitat en lloc de l'Índex de Preus al Consum (IPC), segons el document difós per la patronal després de la reunió, en què també es rebutgen les clàusules de revisió salarial.





Els empresaris insten els equips negociadors a "substituir conceptes retributius obsolets per altres vinculats a la productivitat i els resultats". En aquest mateix punt, aposten per aplicar els principis de transparència retributiva i de la mateixa retribució per treball d'igual valor.





La CEOE insta les empreses a avançar cap a "sistemes de retribució variable" , amb criteris objectius, transparents i neutres que ajudin, també, a disminuir la bretxa salarial. A més, demana que l'estructura salarial tingui en compte els índexs d'absentisme i eviti plusos i conceptes que ho fomentin, com consta a la llista de recomanacions.





La patronal recalca en el document la necessitat d'"evitar vincular les pujades salarials a conceptes tan volàtils com la inflació", com repetien des que al març van començar les converses per a l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC).





Aquestes negociacions es van donar per concloses sense acord la setmana passada, ja que els empresaris s'oposaven a introduir la clàusula de revisió salarial que demanaven els sindicats i com a conseqüència d'aquesta ruptura, el Comitè Executiu de la patronal ha elaborat aquestes recomanacions per a les empreses de de cara a la negociació dels convenis col·lectius.