Adverteix al CEB que ha de garantir que les escoles tinguin protocols per eradicar violències masclistes /@EP





El Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, ha instat la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de la capital catalana a investigar en profunditat els presumptes abusos, vexacions, assetjaments i vulneracions de drets d'un exprofessor d'educació física durant més de 30 anys una escola , malgrat que hagin prescrit.





En un comunicat aquest dimarts, la sindicatura ha explicat que l'objectiu és "depurar les responsabilitats i reparar el dany" de manera adequada a les víctimes i ha argumentat que la direcció de l'escola va negar i minimitzar els fets, a més de recriminar a les víctimes el dany que suposadament feien a l'honorabilitat de la persona acusada.





"Sense la seva clara connivència, aquests fets no s'haurien produït ni haurien continuat de manera reiterada", afegeix el comunicat, i recomana tant a la Regidoria d'Educació com a la d'Infància i Joventut crear una comissió d'investigació de violències a la infància i l'adolescència, revisar casos d'aquest tipus en serveis de la ciutat adreçats a infants i adolescents, i implementar mecanismes reparadors.





La sindicatura ha afirmat que com que es tracta de delictes prescrits, no s'han pogut demanar responsabilitats ni s'ha pogut dur a terme una investigació amb més profunditat des de l'àmbit penal, però que la prescripció penal no exclou la necessitat que les víctimes puguin obtenir-ne algun tipus de reparació.





Per aquest motiu, ha considerat molt important que, més enllà de la possibilitat d'intervenció de la jurisdicció penal, s'actuï a partir del paradigma de la justícia restaurativa i la reparació del dany , tal com recull l'Observació General número 13 del Comitè dels Drets dels Infants de les Nacions Unides.





A més, ha assegurat que l'actuació del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) ha estat "insuficient i incompleta" per aclarir els casos de violències denunciats per nombrosos exalumnes d'aquest centre, per això recomana a la Regidoria d'Educació instar-hi organisme a oferir "les disculpes reparadores que l'alumnat mereix".





Ha recordat que actualment aquesta escola compta amb les eines i procediments per prevenir, detectar i atendre qualsevol situació de violència, i que al ple municipal de desembre de 2021 l'Ajuntament de Barcelona va adquirir el compromís d'aclarir els fets, “al qual ha de respondre de manera efectiva”.





CAS EN UN ALTRE COL·LEGI



La sindicatura també ha advertit al CEB que ha de garantir que les escoles tinguin protocols per eradicar les violències masclistes, ja que considera que les presumptes situacions d'assetjaments, abusos, vexacions, i vulneracions de drets en un altre col·legi de la ciutat per part de diversos professors entre el 2005 i el 2020 manifesten la "insuficient actuació" del consorci en el compliment de la normativa per part del centre educatiu, que no disposava de la documentació obligatòria.





Així mateix, li ha recomanat que, en compliment de les tasques que té encomanades, intensifiqui i impulsi les actuacions de difusió i formació de tota la comunitat educativa encaminades a eradicar les violències a totes les escoles: públiques, concertades i privades.

També ha detallat que el professor vinculat a les denúncies ha presentat la dimissió, que l'escola l'ha acceptada i que aquest ja no forma part del claustre del centre.





Segons el comunicat, la mateixa escola ha reconegut la seva responsabilitat en els dèficits existents en la prevenció i l'atenció de la violència, i que un cop coneguts els fets, el CEB ha iniciat un treball conjunt amb el centre per orientar-lo en el disseny d'un projecte de convivència adequat.