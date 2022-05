El trasplantament de medul·la òssia de donant no familiar creix un 30% el darrer any /@EP







L' increment del trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH) de donant no emparentat ha crescut un 29% respecte al 2020, any en què es va reduir en un 2,5% per l'impacte de la COVID-19, segons el balanç dades de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT).





Així, Espanya va registrar l'any 2021 el màxim històric d'activitat de TPH. L'adaptació a la situació epidemiològica de la pandèmia explica perquè el trasplantament d'un donant familiar va créixer el 2020 i es va reduir un any després, ja que la logística d'aquest tipus d'intervencions és menys complexa en no dependre de la identificació d'un donant a través del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO).





En total, es van realitzar 3.610 TPH (o de cèl·lules mare de la sang) que es van obtenir de medul·la òssia, sang perifèrica i sang de cordó umbilical (SCU), fet que suposa un creixement del 7 per cent respecte a l'any 2020.





D'aquests trasplantaments, 2.156 procedien del mateix pacient (trasplantaments autòlegs) i 1.454 d'un donant (trasplantaments al·logènics). És important ressaltar el creixement d'aquest segon tipus de trasplantament, ja que ha augmentat un 10% respecte a l'any anterior i un 12% si ho comparem amb l'activitat registrada el 2019, abans de la pandèmia de COVID-19.





La millora de l'activitat del trasplantament al·logènic s'està registrant des de fa més d'una dècada, amb un augment del 67 per cent des del 2011. Aquest èxit s'emmarca dins del Pla Nacional de Medul·la Òssia (PNMO) en què s'uneixen els esforços de l'ONT, les comunitats autònomes, societats científiques, associacions de pacients i la Fundació Internacional Josep Carreras, que gestiona el Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), després de la signatura de l'Acord Marc entre aquesta entitat, el Ministeri de Sanitat i la ONT.





D'altra banda, Espanya disposa de 64.109 unitats de SCU, un 8% de les emmagatzemades al món (809.374), sent el registre més gran d'Europa i el tercer al món, darrere dels Estats Units i Taiwan. El 2021 es van utilitzar 109 unitats de SCU per a trasplantament, 12 per a pacients nacionals i 117 per a estrangers.





En els 17 casos de trasplantament no familiar que es van realitzar al nostre país es va fer servir SCU de donants de bancs públics. Tot i això, l'activitat de trasplantament de SCU s'ha anat reduint al llarg del temps, deixant pas a altres donants alternatius com el donant no emparentat i el donant haploidèntic.





El 2021, es van activar 1.053 noves cerques de donant no emparentat per a pacients espanyols. Es van localitzar 1.696 donants compatibles per a 863 pacients, fet que suposa gairebé dos donants per pacient. La mitjana de cerca per trobar un donant compatible el passat any va ser de 26 dies i el 92% dels donants s'han localitzat abans de dos mesos.