Prova de RT-PCR per a la infecció per SARS-CoV-2 /@IMPERIAL COLLEGE LONDON







Les comunitats autònomes han notificat aquest dimarts al Ministeri de Sanitat 49.829 nous casos de COVID-19, davant dels 57.329 el mateix dia de la setmana passada, dels quals 25.573 s'han produït en més de 60 anys. La xifra total de contagis a Espanya ja s'eleva a 12.058.888 des de l'inici de la pandèmia , segons les estadístiques oficials. Encara que cal recordar que des de fa setmanes només es fan proves diagnòstiques a persones vulnerables.





La incidència en més grans de 60 anys se situa en 843,24 els últims 14 dies per 100.000, davant de 813,22 divendres passat. Les dues setmanes passada s'ha registrat un total de 103.871 positius en aquest grup d'edat.





A l'informe d'aquest dimarts s'han afegit 254 noves morts , en comparació amb 212 dimarts passat. Fins a 105.123 persones amb prova diagnòstica positiva han mort des que el virus va arribar a Espanya, segons les dades recollides pel Ministeri. La darrera setmana han mort 222 persones amb positiu confirmat a Espanya.





Actualment, hi ha 7.291 pacients ingressats i positius a COVID-19 a tot Espanya (6.858 divendres) i 356 a UCI (362 divendres). La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa al 5,89% (5,53% divendres) i a les UCI al 3,96% (4,04% divendres).





Entre el 30 d'abril i el 6 de maig, les comunitats autònomes han fet 191.108 proves diagnòstiques en més grans de 60 anys, 97.125 de les quals han estat PCR i 93.983 tests d'antígens, amb una taxa global per 100.000 habitants de 1.551,45.





Mentrestant, la taxa de positivitat se situa en el 31,33%, el mateix percentatge que divendres passat. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que aquesta dada es trobi per sota del 5% per considerar com a 'controlada' la propagació del virus.