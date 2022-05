Almudena Cid revela com ha superat la seva ruptura amb Christian Gálvez /@almudenacid







Fa unes setmanes Almudena Cid i Chistian Gálvez, els que havien estat una de les parelles favorites de la televisió a l'última dècada, donaven a conèixer la seva ruptura. Ell aviat es va deixar veure amb una nova parella, però a Almudena li ha costat un temps superar la separació. Ara, amb un somriure radiant en un photocall, ha explicat com ha superat el sotrac.







En declaracions recollides per Europapress, l'exgimnasta ha revelat que han estat els valors inculcats durant la seva etapa com a esportista els que li han donat més ajuda per superar aquesta situació i que ara està centrada en si mateixa.