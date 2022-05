Plaja veu molt greu que la interlocutòria del TSJC tingués "més de 40 faltes d'ortografia" i valora les seves disculpes /@EP





La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha defensat aquest dimarts que l'Executiu català treballa perquè el curs vinent hi hagi "més català" a les escoles malgrat l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'aplicar en un termini màxim de 15 dies la sentència que obliga el 25% de castellà.





En roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha sostingut que el Govern està treballant en un pla de xoc per incrementar l'ús del català a l'escola catalana i en un nou decret.





Plaja ha assenyalat que la resposta jurídica immediata a la interlocutòria del TSJC és presentar un recurs de reposició, com va anunciar dilluns el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, i ha subratllat que l'objectiu de l'Executiu català segueix sent "reforçar el model de escola catalana” i que quan acabi la legislatura hi hagi més català que actualment en el sistema educatiu.





La portaveu del Govern ha traslladat "tota la tranquil·litat" a directors i professors de les escoles i els ha emplaçat a continuar treballant de la mateixa manera.





"Se'ls donarà les eines necessàries per treballar amb la llibertat que necessita el professorat i amb la tranquil·litat que el Departament d'Educació és el responsable jurídic per assumir la responsabilitat última de la persecució i l'assetjament sobre el model educatiu", ha afegit.





Preguntada per les accions del Govern davant la interlocutòria del TJSC, Plaja ha insistit que la resposta immediata és la presentació d'un recurs: "Continuarà la batalla jurídica. Aquesta persecució es guanyarà a molts fronts i des del consens".





"La justícia espanyola està fent la feina dels que diuen defensar el castellà, però el que volen és atacar el català", ha sostingut la portaveu, que ha assegurat no poder concretar quan estarà acabat el decret sobre el català a les aules, ja que hi ha un consell assessor treballant-hi.





DISCULPES DEL TSJC



Plaja ha qualificat de molt greu que la interlocutòria del TSJC tingués "més de 40 faltes d'ortografia", però ha reconegut que el fet d'haver-se disculpat per això honora el departament de comunicació de l'organisme judicial, en referència a un tuit en què demanava disculpes per aquests errors.





Plaja ha assegurat que aquest episodi evidència és un problema més greu, no només de transcripció, sinó una problemàtica amb “la poca permanència dels càrrecs judicials i una falta de sensibilitat per la cultura i la llengua” catalana.





"Crida l'atenció que el TSJC ens digui que cal ensenyar més castellà a les aules, quan els alumnes surten parlant perfectament dues llengües, i encara hi hagi tant personal jurídic que no coneix el català", ha sostingut.