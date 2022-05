Arxiu - Carrer de la Barceloneta. - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu





L'Ajuntament de Barcelona triplicarà els punts de música en viu al carrer a tots els districtes de la ciutat ampliant-los fins als 50 a partir del setembre després d'impulsar una prova pilot aquest juny a cinc districtes.





La iniciativa forma part del projecte 'Música al carrer' del programa Cultura Viva de l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) i s'emmarca en la nova mesura de govern 'Cultura i espai públic: dret a l'accés i la participació cultural al carrer ', que han presentat aquest dimarts els tinents d'alcalde de Cultura i Urbanisme, respectivament, Jordi Martí i Janet Sanz .





Actualment la ciutat disposa de 18 punts reservats per a la música en viu, tots al districte de Ciutat Vella, i alguns dels nous espais a altres districtes estaran al carrer Gran de Sant Andreu, la plaça Bonanova, la plaça Molina, el passeig Verdum, i Martí ha detallat que estan estudiant un a la 'superilla' de Sant Antoni.





Aquesta nova mesura neix de la voluntat de defensar l'espai públic com un dels escenaris principals de la vida cultural de la ciutat , de manera que recull projectes i línies d'actuació que busquen reconèixer i posar en valor les expressions culturals a l'espai públic i generar les condicions adequades perquè es desenvolupin.





CILINDRE D'HORTA I ALTRES PROPOSTES





Una altra de les propostes destacades de la mesura, que forma part del desplegament del Pla de Drets Culturals de l'Ajuntament, presentat fa un any, és la posada en marxa del Cilindre d'Horta, una nova fàbrica de creació --la número 12-- - centrada en l'art urbà, sobre la qual Martí no ha volgut desvetllar la data exacta d'inauguració.





La mesura també incorpora la mirada cultural a la planificació urbanística de la ciutat, l'impuls de les 'superilles culturals' , la constitució d'una Comissió de Nit per abordar de manera conjunta els reptes de l'entorn de la nit i la seva dinàmica cultural, o la incorporació del principi de l'agent de canvi, habitual al Regne Unit, per preservar l'ecosistema de sales de música i concerts en directe.





A més, es crearà una taula de treball per estudiar la viabilitat de la declaració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) per a les fogueres de Sant Joan a Barcelona, en què formaran part persones vinculades a la plataforma #CrememBarcelona, creada el 2019 per protegir la tradició de Sant Joan.





" Volem que la cultura s'apropiï de Barcelona ", ha subratllat Sanz, que ha explicat que el Pla de Drets Culturals està lligat amb el Pla Superilla Barcelona perquè, segons ella, el dret a la ciutat no es pot aconseguir sense el dret a la cultura.





Per part seva, Martí ha reivindicat la necessitat d'entendre la cultura com un dret cultural i la importància de donar espai als creadors a la ciutat i de donar suport a l'expressió artística a l'espai públic: "L'ús de l'espai públic per a la cultura popular ha de ser una constant”, ha remarcat.