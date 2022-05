El Síndic de Greuges, Rafael Ribó.- Arxiu @ep







El Síndic de Greuges, Rafael Ribó , ha defensat que el poder judicial no és qui ha de determinar la definició del model lingüístic escolar a Catalunya després de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre l'execució del 25% de castellà.





Ho ha fet en un comunicat aquest dimarts després que el tribunal català hagi ordenat a la Conselleria dEducació que executi en un màxim de 15 dies la sentència que obliga a impartir almenys un 25% dhores lectives en castellà.





Per a Ribó, el model lingüístic escolar a Catalunya ajuda a "reduir desigualtats educatives" en l'aprenentatge de les llengües oficials perquè el nivell de competència en castellà de l'alumnat catalanoparlant és més elevat que el nivell de competència en català de l'alumnat que parla altres llengües.





Ha criticat que els tribunals persisteixen en un mecanisme per garantir la vehicularitat de les llengües oficials que "no tenen en compte" criteris sociolingüístics ni criteris pedagògics, que segons Ribó haurien de guiar la presa de decisions polítiques en aquesta matèria.

Establir un model lingüístic basat en percentatges mitjançant resolució judicial "limita i condiciona" la capacitat dels centres escolars de treballar a través de la pràctica educativa l'objectiu de l'equitat en el domini d'ambdues llengües oficials, ha dit.









RECLAMACIONS

Ribó ha demanat al Parlament ia la Conselleria d'Educació que adoptin les mesures legislatives i polítiques necessàries per consolidar el model lingüístic escolar a Catalunya i que garanteixin la presència del català com a llengua normalment utilitzada a l'ensenyament com a "instrument bàsic" per a la seva normalització entre el conjunt de lalumnat.





També ha reclamat que estableixin els criteris pedagògics i sociolingüístics que corresponguin per als centres per determinar la presència de les llengües oficials a l'ensenyament en funció del context i dels usos lingüístics de l'alumnat a l'aula, al centre ia l'entorn,” des d'una concepció holística de la vehicularitat”.