El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños , ha defensat l'actuació del Govern en el cas de l'espionatge amb el programa 'Pegasus' i que la reputació d'Espanya està "en bones mans" en resposta al PP , que l'ha acusat de fer malbé la imatge internacional del país.













En resposta a una pregunta del senador del PP José Antonio Monago , Bolaños s'ha expressat així i ha acusat el PP d'anar en contra de la imatge d'Espanya en acudir a Brussel·les a parlar "malament del Govern", en "bloquejar" la renovació del Consell General del Poder Judicial i d'intentar "tapar delictes" cometent-ne d'altres, en referència al cas Kitchen. ¿Aquesta és la reputació que vol per a Espanya?, ha dit.





A més, Bolaños ha acusat el PP de "cinisme" i "hipocresia" per refermar-los que permetessin que partits com Bildu, ERC i la CUP entressin a formar part de la Comissió de Despeses Reservades del Congrés dels Diputats. Així, ha recordat a Monago que en l'última legislatura en què el PP va tenir majoria absoluta, ERC i Junts, van formar part d'aquesta comissió.





Prèviament, Monago havia preguntat si el Govern pensa que la millor manera d'impulsar la reputació d'Espanya i aclarir l'escàndol de l'espionatge és obrir els secrets de l'Estat "als que no creuen a l'Estat".









GUILLOTINA A LA DIRECTORA DEL CNI

A més, el PP ha criticat la destitució de la directora del CNI, Paz Esteban, que ha estat substituïda per Esperanza Casteleiro, número dos de la ministra de Defensa, Margarita Robles. "No ens prengui per ximples", li ha llançat a Bolaños i ha opinat que no se substitueix una funcionària del CNI per una altra sinó que es "guillotina" la cap dels serveis secrets per "la mà dreta d'una ministra", ha apuntat.





En la mateixa línia crítica amb aquesta decisió del Govern s'ha mostrat el senador de Ciutadans Miguel Sánchez López, que ha manifestat que al principi preferia el cessament de Bolaños al de Robles per l'assumpte de l'espionatge, però després del cessament d'Esteban, a el seu judici, perquè Sánchez continuï "un quart d'hora més a la Moncloa", la ministra de Defensa ha de decidir "entre la dignitat i la butaca".





El senador de Junts José Luis Cleries també ha posat en dubte que el Govern tingui “la consciència tranquil·la” i els ha acusat de vulnerar drets fonamentals de la ciutadania. Així mateix ha posat en dubte que el Govern faci política "útil" --com prèviament havia defensat Bolaños-- ja que al seu parer han reaccionat quan estaven contra les cordes. "És un secret de domini públic la tensió entre el seu Ministeri i el de defensa, salten espurnes", ha apuntat.









EL GOVERN ACTUANT DE FORMA CORRECTA

ERC també s'ha tornat a queixar el Govern de l'assumpte de l'espionatge, en aquesta ocasió a través d'una pregunta relacionada amb la “imatge” de l'Estat com a “democràcia plena”, que ha estat resposta per la ministra portaveu, Isabel Rodríguez.





Davant les queixes tant dels independentistes com de PP i Ciutadans en aquest Ple, Isabel Rodríguez ha tret pit que "el Govern està actuant de forma correcta, posant les coses al seu lloc just, ni en un extrem ni en l'altre".