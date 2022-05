Vehicle de la Policia Nacional.- Arxiu @ep





Agents de la Policia Nacional han trobat un cadàver momificat en un edifici semiconstruït i abandonat a Alacant amb una motxilla amb documentació a nom de Julián Ortega, un home de 56 anys que va desaparèixer el juliol del 2019, segons han confirmat a Europa Press fonts policials .





Un veí que practicava divendres passat Urbex --acrònim de "exploradors urbans-- va trobar el cadàver cap a les 22.30 hores en un immoble a la carretera d'Ocaña, a la confluència de la plaça de la Lluna amb l'avinguda Neptuno i va alertar la Policia.





Els agents van trobar al costat del cadàver una motxilla amb documentació que es correspon a la d'un home la desaparició del qual es va denunciar el juliol del 2019.





La Policia està esperant les proves d'ADN per confirmar la identitat del cadàver, així com dels resultats de l'autòpsia per determinar les causes de la mort, segons han assenyalat les mateixes fonts.