El Govern ha autoritzat aquest dimarts Catalunya a formalitzar operacions de deute a llarg termini per un import màxim de 115 milions d'euros.





La Generalitat havia sol·licitat aquesta autorització perquè l'entitat Fira 2000 SA formalitzi una operació de préstec a llarg termini amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI), destinada a finançar l'execució de l'ampliació de l'actual recinte firal de Gran Via a Barcelona, per un import total de 115 milions d'euros, que es podrà desemborsar en diversos trams.





L'import del desemborsament del préstec autoritzat per aquest acord previst per al 2022 no excedirà els 25 milions d'euros i aquesta autorització només podrà emparar operacions formalitzades fins al 31 de desembre del 2022.