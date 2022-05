Mercedes Coghen. Vicepresidenta de la Federació Espanyola d'Hoquei i Assumpció Loriente, presidenta de la Federació Espanyola de Rem, durant la presentació de l'Estudi Dones Directives i Professionals a l'Esport Espanyol @ep







Més de 15.000 dones formen part de les estructures de les Federacions Esportives a Espanya, segons un estudi que ha elaborat l'Associació de l'Esport Espanyol (ADESP), una xifra que per a la presidenta de la Federació Espanyola de Rem, Asunción Loriente, “ha de continuar creixent".





En un acte celebrat a la seu del CSD, l'Associació de l'Esport Espanyol (ADESP) ha presentat l'estudi 'Dones Directives i Professionals a l'Esport Federat Espanyol', finançat per LaLiga i on la vicepresidenta d'ADESP i presidenta de la Federació Espanyola de Remo, Asunción Loriente, i la coordinadora del Grup Dona i Esport d'ADESP i vicepresidenta de la Federació Espanyola d'Hoquei sobre Herba, Mercedes Coghen, han presentat les conclusions de l'estudi.





Per a l'elaboració d'aquest informe han estat consultades més de 500 federacions esportives, fet que suposa un 98% de les federacions nacionals i un 42% de les autonòmiques. Per comunitats autònomes, la Rioja, el País Basc i la Comunitat Valenciana lideren quant a nombre de dones en llocs directius, de gestió o tècnics.





L'estudi posa el focus sobre les desigualtats que hi ha als llocs directius dins de les federacions, clubs i estaments arbitrals, tant a nivell nacional com regional, mostrant amb dades que encara hi ha moltes diferències quant a nombre, doncs, sense anar més lluny , només una dona presideix una Federació Espanyola en una disciplina olímpica, la pròpia Asunción Loriente.





Les dones només ocupen un 35% dels llocs a les Juntes Directives de les federacions nacionals, xifra que baixa fins a un 28% en el cas de les autonòmiques. El treball més exercit per dones és el de gerent o secretària general, que a les federacions nacionals representa el 32 per cent ia les regionals el 48 per cent.





"Hem de ser intel·ligents, tenir les millors a les federacions i veure el valor que afegim perquè el número segueixi creixent", va explicar Loriente. "A ADESP tenim moltes tasques en què involucrar-nos i veiem en el paper de la dona a l'esport un dels nostres grans reptes. Les polítiques del CSD d'obligar-nos a les federacions que hi hagi més dones han afavorit, però ha de continuar creixent" , va ressaltar la presidenta de la Federació Espanyola de Rem.





La dirigent reconeix que hi ha un "handicap important a les federacions petites que no estan tan professionalitzades", perquè en prestar-se menys a la conciliació dificulten l'entrada de la dona a ocupar determinats llocs.





Mercedes Coghen, per part seva, ha coincidit amb la presidenta de la FER i ha afirmat que "tant de bo aquesta generació d'esportistes bones i de gestores bones serveixi per projectar i que aquestes xifres millorin en el futur".









FRANCE: "ESTEM INTENTANT DONAR-LI EL PAPER QUE ES MEREIX"

A l'acte va participar José Manuel Franco, president del CSD, que va agrair a ADESP la realització de l'estudi i va voler ser contundent sobre la feina del seu organisme. "No estem intentant ser grandiloqüents, estem intentant donar a la dona el paper que es mereix al món de l'esport, ni més ni menys", ha comentat.

"Seguirem treballant perquè ocupin els llocs que els corresponen en funció de la seva categoria personal i professional en un món que ha estat predominantment masculí. El passat no és definitiu, es combat amb una feina activa per part de tots", va declarar.

Per a Franco, "la igualtat és un element vertebrador" i "dins del que pot ser la segona gran revolució de l'esport a Espanya", creu que "es confirma en els pressupostos, amb una proposta completament expansiva el 2022 que s'espera ampliar a 2023 i que va d'acord amb l'inconformisme del govern espanyol".

El president del CSD veu com “un desafiament veure incrementada la presència de la dona en cossos tècnics, estaments arbitrals o en llocs directius de les organitzacions esportives”. Franco ha explicat l'actuació del Consell en aquesta línia i que els resultats no són "per estar satisfets encara", però que són "un pas" que serveix per marcar "el camí que cal seguir".





El dirigent ha recalcat que han "elevat al 40%" el percentatge que dones que formin part de les Juntes Directives federatives per rebre les subvencions. "Aquesta mesura ha portat algun resultat esperançador, hem passat en sis anys del 19% de presència de les dones al 32 que ara tenim", va celebrar.





José Manuel Franco opina que "dels reptes plantejats" a l'estudi es poden "extreure conclusions que són molt valuoses". "Crec que el lideratge de l'esport s'hauria d'impregnar de les característiques que són inherents al lideratge femení com ara la cooperació, l'empatia, la creativitat, la comunicació assertiva, la versatilitat, la predisposició al canvi o el compromís", va afirmar.





El president del Consell Superior d'Esports creu que la seva estratègia i allò plantejat a l'estudi són reptes "completament alineats". Per això, veu la nova Llei de l'Esport com “un pas molt important en aquest camí” cap a la igualtat i que “aquesta lluita no competeix només les dones”. "Partim de la base que la igualtat ha de ser i està sent un dels eixos prioritaris de la nostra feina", va assegurar.





"Avui segueixen existint dificultats, però estic convençut que acabarà imposant-se la igualtat real i efectiva en el món de l'esport. És qüestió de temps i de lluita, i que les dones reivindiqueu aquest lloc que us correspon dins de la societat i concretament dins de l'esport espanyol. És just, urgent i necessari que la gestió esportiva sigui igualitària", va concloure.