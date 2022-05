La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, intervé en una sessió de control al Govern, al Senat, el 10 de maig del 2022, a Madrid (Espanya).- @ep







La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha replicat al Partit Popular que una baixada generalitzada d'impostos en aquest moment és com "treure llenya al foc de la inflació".





"Tant la Comissió Europea com el Fons Monetari Internacional ens ha recomanat mesures concentrades en els sectors més afectats i els col·lectius més vulnerables", ha recordat la titular econòmica del Govern a la sessió de control al Govern a la Cambra Alta.





Des del PP han tornat a defensar el pla per fer front a l'impacte de la guerra a Ucraïna, que passa per deflactar la tarifa de l'IRPF fins als 40.000 euros, donar entregues directes a les rendes més baixes o rebaixar l'IVA del combustible.





Calviño ha assegurat que el Govern ha llegit "amb moltíssima atenció" el pla anticrisi del PP, tot i que ha assenyalat que aquest inclou "moltes mesures" que ja estaven recollides al pla de xoc aprovat per l'Executiu i convalidat al Congrés sense el suport del PP.





" Lamento que el PP no hagi donat suport a la majoria de mesures de resposta a la pandèmia, la reforma laboral o el pla de xoc, que inclou importants baixades d'impostos, a més d'ajudes per a diferents sectors ", ha apuntat Calviño.









EL PP CRÍTICA LES DADES ECONÒMIQUES "DRAMÀTIQUES" DEL PRIMER TRIMESTRE

Durant el debat al Senat, la popular Salomé Pradas ha qualificat de "dramàtiques" les dades econòmiques del primer trimestre a Espanya i ha criticat l'Executiu per oferir "dades maquillades". "Ja no saben on mirar per seguir amb el discurs tan negatiu, negacionista i destructiu", li ha replicat la vicepresidenta primera.





Davant això, Calviño ha assenyalat que la injustificada invasió d'Ucraïna per part de Rússia ha provocat que tots els organismes nacionals i internacionals, així com els governs, revisin a la baixa el creixement econòmic ia l'alça la inflació.





Tot i això, ha recordat que es preveu que Espanya serà l'economia que més creixi el 2022 i el 2023. De fet, l'avenç de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) apunta a un creixement interanual del 6,4%, malgrat l'atur del transport. "L'economia espanyola està en una fase de recuperació econòmica forta i sòlida", ha recalcat.





A més, ha posat en valor que el patró de recuperació està sent "molt diferent" del de crisis passades, cosa que es reflecteix en la intensa creació d'ocupació i de més qualitat, amb més de 20 milions d'afiliats i sent un de cada 2 contractes signats a l'abril indefinits. "Són vides que estan canviats per millor amb les reformes que està impulsant el Govern, que el seu partit no recolza i s'hi oposa", ha criticat.





Així, ha destacat l'impacte de la reforma laboral, que es reflecteix que, per exemple, que un 47% de contractes signats al gener segueixen vigents avui, davant del 8% abans de la nova norma del mercat de treball.





També la vicepresidenta primera ha posat en valor el creixement de la inversió, impulsada pel Pla de Recuperació, amb la previsió que augmenti un 9% aquest any, cosa que determina "un creixement futur més gran". A més, ha destacat la "responsabilitat fiscal" del Govern, després de baixar el dèficit públic en 3,3 punts del PIB el 2021 i rebaixar el deute en 1,5 punts percentuals.









RETRETS PER "TREURE'S A BRAÇOS D'ERC I BILDU"

Durant el debat al Senat, la senadora del PP, Salomé Pradas, ha acusat l'Executiu de clavar-se als braços d'ERC i Bildu abans de "agafar la mà estesa" del PP. "El preu per la supervivència al Govern és lliurar el cap de la directora del CNI", ha assenyalat Pradas, en referència a la destitució de Paz Esteban després de l'escàndol de l'espionatge als independentistes catalans. "Qui presideix Espanya: Aragonès o Sánchez?", ha preguntat la senadora popular a la vicepresidenta del Govern.





En aquest mateix sentit, el senador popular, José Manuel Barreiro, ha lamentat que cada dia el país s'aixeca amb una nova notícia sobre el Govern que avergonyeix encara més. Entre les crítiques, el senador ha assenyalat que l'Executiu posi en qüestió "als que s'encarreguen de defensar la seguretat nacional" i intenti arribar a acords "amb els que volen trencar l'Estat".





"Moltes vegades el Govern se sent molt sol. Sembla que som els únics que estem defensant l'interès general davant de tants grups polítics que no sé quin interès defensen, però sens dubte no és l'interès general dels ciutadans espanyols", ha contestat la titular econòmica del Govern.