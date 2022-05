Segona reunió de treball del Pla per combatre la pressió estètica de la Generalitat.- @ep







Entitats i col·lectius s'han reunit aquest dimarts amb la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Meritxell Benedí, per avançar en l'elaboració del Pla per combatre la pressió estètica liderat per la conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, ha informat el Govern a un comunicat.













Benedí ha explicat a les entitats que aquestes reunions de treball serveixen per recollir les aportacions de les organitzacions al pla, i ha defensat que l'eradicació de la pressió estètica i la transformació feminista passen per “canviar marcs mentals”.





La d'aquest dimarts, que era la segona sessió de treball, ha comptat amb nou entitats i ha abordat opinions i propostes relacionades amb l'alimentació, la publicitat, el consum, els mitjans de comunicació, les xarxes socials, l'educació i la sanitat , entre altres eixos.





En concret, hi han participat l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia (Acab), Mandràgores, la cooperativa Drac Màgic, Som Barbàrie, la Cooperativa Candela, el grup de dones contra la gordofòbia Komando Gordix, la Cooperativa Esberla a l'àmbit publicitari, l'associació A Pelo!, i Dones no Estàndards.





Amb aquest paquet de mesures, la Generalitat vol donar "una resposta política a la violència dels cànons estètics que produeixen i perpetuen els estereotips i les discriminacions de gènere, racials i capacitistes" per eradicar aquestes violències.





Amb aquest objectiu, plantejarà mesures en diferents eixos des de la prevenció, la sensibilització i la investigació, fins a la sanció i la reparació del dany causat per la pressió estètica.