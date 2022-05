Un operari al costat d'una bateria.- Arxiu @ep





El Tribunal de Comptes de la UE ha anunciat aquest dimarts que avaluarà l'"eficàcia" de l'estratègia per desenvolupar una indústria de bateries al si de la UE i una cadena de valor associada a ella que sigui "competitiva" i "sostenible".





El tribunal amb seu a Luxemburg ha posat en pica una auditoria per determinar si els projectes recolzats als Estats membres maximitzen l'impacte del finançament europeu i si els objectius establerts per la Comissió Europea per a la cadena de valor de bateries a la UE són coherents amb altres estratègies vinculades a la neutralitat climàtica i la mobilitat sostenible.





Els auditors europeus examinaran si l'Executiu comunitari ha elegit les eines "adequades" per intervenir en un sector tradicionalment impulsat per la indústria . A més, visitaran Espanya i altres països com Alemanya, França, Polònia, Suècia , tots ells amb projectes relacionats amb les bateries que reben finançament d'UE, així com Portugal , l'Estat membre amb les reserves conegudes més grans de liti.





L'auditoria s'inscriu en el context de l' increment de la producció europea de bateries previst per al 2025 que té per objectiu que la UE es converteixi en el segon productor mundial de bateries després de la Xina.





En el seu avenç, els auditors han apuntat que l'increment de la producció sostenible de bateries de la UE "facilitarà la transició cap a una energia neta" , serà "clau" per a la "competitivitat" de la indústria automobilística i "reduirà la dependència dels proveïdors de bateries". En tot cas, han observat que el repte per als Vint-i-set és assegurar el subministrament de matèries primeres.









ESPANYA, CAMÍ A UNA MAJOR EFICIÈNCIA DE LES BATERIES EN VEHICLES ELÈCTRICS





Aimplas, Institut Tecnològic del Plàstic, treballa actualment en un nou sistema "segur, intel·ligent, eficient i sostenible" per a l'intercanvi de bateries per a vehicles elèctrics. En concret, permet reemplaçar els mòduls de bateria descarregats per bateries ja carregades i, així, evitar els temps d'espera de recàrrega.





Punt de recàrrega de vehicles elèctrics.- Arxiu @ep







La por dels conductors de vehicles elèctrics a quedar-se "tirats" abans de concloure el seu trajecte perquè es descarregui la bateria, el que es coneix com a 'ansietat per l'autonomia', és un temor molt comú.





Davant d'això, s'està desenvolupant aquest projecte --finançat per l'Agència Estatal de Recerca (AEI)--, que impulsa el disseny i el desenvolupament d'una estació de recàrrega i substitució de bateries per a la mobilitat lleugera.





Es tracta d'un sistema que facilita l'intercanvi ràpid de bateries mitjançant la càrrega amb energia solar i prediu el consum d'energia gràcies a l'ús d'algorismes d' Intel·ligència Artificial (IA) , així com la creació d'una innovadora plataforma intel·ligent de gestió energètica elimina els riscos dinterferència per electromagnetisme i millora la seguretat.









La mobilitat sostenible, en paraules de la investigadora en Mobilitat Sostenible d'Aimplas, Begoña Galindo , ja és "una prioritat estratègica a nivell local, nacional, europeu i global, per la qual cosa és imprescindible impulsar noves solucions tecnològiques que garanteixin una mobilitat segura, connectada i intel·ligent, aplicada tant a vehicles individuals, com de repartiment, i que redueixi les emissions de CO2”.





La iniciativa també proposa una innovadora carcassa de bateria estructural sostenible per a automòbils lleugers basada en un compost termoplàstic de fibra llarga reutilitzable i reciclable amb funcionalitats duals: additius ignífugs i partícules d'apantallament electromagnètic (EMI).





El president del Govern, Pedro Sánchez, conduint un cotxe durant la presentació del projecte de gigafactoria de bateries de Volkswagen.- Arxiu @ep







D'altra banda, també a la Comunitat Valenciana, el president del Govern, Pedro Sánchez, augurava dijous passat 5 de maig que Espanya tenia possibilitats de convertir-se en un "gran 'hub' europeu de producció de bateries" per a vehicles elèctrics, gràcies a la futura construcció de la gigafactoria de Volkswagen al Parc Sagunt II (València), amb la previsió que estigui operativa el 2026.





" Gairebé cap altre país podrà dur a terme un desplegament del vehicle elèctric tan integral ", va manifestar en la presentació del projecte als terrenys del parc empresarial al costat del p resident de Grup Volkswagen, Herbert Diess; el titular del consell d'administració de Seat, Thomas Schmall; el president de Seat i Cupra, Wayne Griffiths; la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, i el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig.





Els representants de la multinacional es van comprometre a accelerar la construcció ia la creació de 3.000 llocs de treball directes fins al 2030 , a més d'avançar que la planta s'abastirà d'energia solar en un 20% gràcies a Iberdrola com a sòcia de la iniciativa presentada al Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte VEC).





En el seu discurs, Sánchez va apuntar a aquesta gigafactoria com a "present i futur" dels fons europeus 'Next Generation EU' i va destacar que serà la primera planta d'acoblament de bateries a Espanya , alhora que va garantir que totes les administracions "complirien" perquè estigui operativa el 2026.