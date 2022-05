David Madí està sent investigat per presumptament tractar d'intervenir durant la pandèmia i fer negocis durant la mateixa . Pel que sembla, se l'acusa d'haver intentat obtenir beneficis a través de Brauli Duart, membre del Procicat , que era l'organisme que aprovava les mesures que s'implementaven des de la conselleria de sanitat catalana.







Així, Madí hauria intentat fer que el Govern es fes amb 300.000 tests d'antígens . "Els interessos econòmics de Madí intentant obtenir beneficis de la crisi provocada pel coronavirus van començar a reflectir-se a la trucada del 23 de març de 2020", es recull en un informe policial.





David Madí @ep





Madí hauria tingut un intermediari per a totes aquestes gestions. Presumptament segons les indagacions policials oferia ofertes i es quedava comissions. Segons els documents judicials, Madí va parlar amb Brauli Duart i Víctor Cullel per fer negocis durant la crisi del Covid-19, mentre que el seu soci, Ignasi Carnicer , “havia tocat a alts càrrecs de Catsalut . En cas de concretar-se, a Madí li suposaria una comissió del 10% ” i això seria “una gran oportunitat perquè amb els criteris d'emergència era un negoci rodó a través de la contractació directa”. El que no se sap és si Madí actuava com a lobbista o no ho feia .





La Guàrdia Civil ha establert al seu informe que Madí "ha intentat obtenir rèdit econòmic de la crisi sanitària provocada pel coronavirus ", cosa que passava per "activar una vegada més els contactes polítics" de l'empresari per obtenir contractes públics. Així, destaca un intent de Madí perquè la Generalitat li comprés test de detecció del coronavirus, un contracte pel qual s'enduria una comissió del 10%.





"És una gran oportunitat perquè amb els criteris d'emergència és un negoci rodó a través de contractació directa", exposava segons les escoltes el mateix empresari.





El llavors secretari general de la Conselleria d'Interior departament, Brauli Duart, es va comprometre a fer arribar la seva oferta, però la Benemèrita no ha pogut confirmar que arribés a bon port.





El que sí que confirma la Guàrdia Civil és que Madí va obtenir un contracte de 15.000 euros per desenvolupar una prova pilot de detecció de coronavirus amb presons , dependent de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la víctima del Departament de Justícia.





De les gestions entre Madí i Duart, que fins al seu cessament era un dels secretaris generals que integraven el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), se'n desprèn una altra conversa en què aquest darrer critica la gestió de la pandèmia . "No tenen ni puta idea. Morirem tots", arriba a dir, augurant que "les funeràries no donaran abast i no podran portar els embotits de les cases, ni de les residències, ni dels hospitals".





"A Igualada", explica Duart, "en aquest moment ja els tenim dins de refrigeradors. De camions (...) aquests congeladors perquè la incineradora d'Igualada en pot 12 al dia i cada dia se'n moren més de 12", explicava Madí a el seu interlocutor. " I el gran problema, és quin cony fem amb els moros, que aquests no volen que els incinerin, volen que els enterrin a terra (...) si hi ha terra, hi ha terra, i, si no, doncs hi haurà el que hi hagi . I Al·là, Mahoma ja ho entendrà", conclou.