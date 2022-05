Des del febrer del 2016 l' euríbor s'havia mantingut en negatiu. Han hagut de passar més de sis anys perquè l'abril del 2022 l'euríbor tornés a nivells positius. És cert que l'euríbor mensual es troba en el 0,005%, però amb les dades que hi ha sobre la taula es pot anticipar que estem davant d'un clar canvi de tendència en els tipus d'interès.





A més, aquest canvi de rumb econòmic afectarà el mercat hipotecari, en concret tots els clients que van signar hipoteques de tipus variable. La raó és que el preu al qual el Banc Central Europeu (BCE) presta diners als bancs, cosa que es coneix com a tipus d'interès, condiciona el preu amb què els bancs es presten diners entre ells, l'euríbor, l'índex al que van lligades la immensa majoria d'hipoteques de tipus variable. Per això, una pujada de l'euríbor sempre és sinònim d'una pujada a la quota de la hipoteca de tipus variable.





Fotocasa ha ofert una roda de premsa amb representants de quatre grans entitats bancàries -ING, BBVA, Caixabank i Abanca- per debatre sobre com pot arribar a afectar aquesta pujada en els tipus d'interès.





Ramon Faura , Director de Banca Particulars de CaixaBank , ha explicat que el banc central, a causa de la inflació i la situació d'incertesa, "s'està veient obligat a pujar tipus d'interès per refredar l'economia". En aquest sentit, assegura que l'estratègia de la seva entitat és oferir hipoteques de tipus fix: “Són més senzilles, transparents i ofereixen més protecció”, ha afirmat.





Ramon Faura, Director de Banca Particulars de Caixabank/ @EP





El directiu de Caixabank reconeix que estem travessant un escenari inèdit: "Creiem que l'euríbor seguiria en un terreny negatiu durant un parell d'anys", ha explicat.





PUJADA CONTINGUDA DE L'EURIBOR





Per part seva, des de BBVA han volgut rebaixar el nivell d'alarma respecte a les hipoteques de tipus variable, apuntant que la pujada de l'euríbor ha estat molt "continguda". "L'euríbor ha crescut al març i l'abril, però ara estem al 0,24%", assenyala Ana Pitarch, LOB Retail - Front Head Hipotecari de BBVA .





A més, els experts també han exposat que la pujada de l'euríbor no provocarà una onada d'impagaments a les hipoteques variables: " No detectem un risc rellevant d'impagaments per la pujada dels tipus , ja que les anàlisis de solvència que es realitzen prèviament preveuen aquests moviments del mercat", afirma la Coordinadora de Desenvolupament de Negoci d' Abanca , Rocío Rodríguez.





Finalment, des d'ING han descartat que la pujada de l'euríbor acabi endurint els requisits per optar a una hipoteca . Marcos Rodero, Mortgage Area Lead d'ING, ha recordat que "la política de riscos actual està enfocada a una línia de finançament sa i sostenible" , per la qual cosa l'exigència continuarà sent la mateixa.