Torremolinos (Màlaga) vol ser la propera seu d'Eurovisió si Espanya guanya aquesta edició - @ep







L'alcaldessa de Torremolinos (Màlaga), Margarita del Cid, ha anunciat aquest dimarts que sol·licitaran "formalment" que la localitat sigui la propera seu del Festival d'Eurovisió en cas que Espanya guanyi aquest certamen.





"Crec que seria, sens dubte, una oportunitat per al conjunt de la Costa del Sol i molt especialment per a aquesta ciutat, que té tots els vímets per ser seu del Festival d'Eurovisió", ha assegurat Del Cid durant la presentació del Pride de Torremolinos , que es desenvoluparà del 30 de maig al 4 de juny, com a dates principals, i en què ha estat acompanyada pel regidor de Cultura i Educació, Francisco García Macías, i representants d'associacions del col·lectiu LGTBIQ+.





Segons l'alcaldessa, un dels objectius marcats des de l'Ajuntament per a l'organització d'aquesta edició “era fer un Pride obert a tota la ciutadania, amb activitats per a tots els públics, i crec que les associacions han agafat el testimoni i que ha quedat un programa molt complet”.





Així, hi haurà més de 30 activitats culturals i socials, dirigides a diferents públics “però amb un denominador comú, la posada en valor de la diversitat sense etiquetes”. Perquè aquest és el lema d'aquest any: 'Sense etiquetes. Pels drets de la infància i adolescència LGTBIQ+'".





La pregonera del Pride serà María Peláe, cantant i compositora que estarà al municipi l'1 de juny per a aquest acte i participar a l'hissat de la bandera LGTBIQ+. El dia 2 de juny es procedirà al desplegament de la bandera i de la pancarta a la porta de l'Ajuntament, a les 12.00 hores a la faceta més institucional d'aquesta celebració.





El dia 4 de juny tindrà lloc la lectura del manifest a càrrec de Cloe Aicart, "el testimoni i l'experiència vital del qual, malgrat la seva curta edat és un exemple per a tots", segons l'alcaldessa, que ha afegit que aquest dia també tindrà lloc la desfilada de carrosses i la manifestació, a la qual es convida a participar tota la ciutadania.





Durant la celebració del Pride es podrà gaudir a Torremolinos d'actuacions com les de Camela, Soraya, Melody, Raúl, Rebeca, Diví, Sofia Crist, La Prohibida o Samantha Hudson, entre d'altres, i com a presentadors comptarà amb Eduardo Navarrete, Luis Rollán, Xenon Spain i La Terratrèmol.





L'epicentre del Pride 2022 serà el Centre Cultural Pablo Ruiz Picasso ja que La Nogalera es troba encara en obres, encara que Del Cid ha puntualitzat que "per poc no ha donat temps que estigués a punt", destacant que el Pride es troba "en ple procediment per ser declarat esdeveniment d'interès turístic a Andalusia".