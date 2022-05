Aspecte del CEM Carmel després de la seva renovació.- @ep







Els centres esportius municipals de Barcelona celebraran una jornada de portes obertes aquest cap de setmana per donar a conèixer les instal·lacions i fomentar l'esport i la pràctica esportiva entre la ciutadania, que els podran visitar de forma totalment gratuïta.





A més, "a molts" dels centres serà possible tramitar la inscripció sense cap cost de matrícula i fer ús de les seves instal·lacions gratuïtament el mateix cap de setmana, ha informat l'Ajuntament aquest dimarts en un comunicat.





Tot i que no és imprescindible, el consistori aconsella reservar cita prèvia per assegurar la visita i consultar el web de cada centre per conèixer les condicions i l'horari de les instal·lacions.