Victòria incontestable d'un efectiu Barça que ha superat amb contundència el Celta i que segueix ferma a la cursa per aconseguir mantenir la segona posició de la Lliga. Els blaugranes han encarat el partit al primer temps amb els gols de Memphis i Aubameyang , i a la represa el gabonès ha pogut posar un 3-0 que gairebé sentenciava el matx. Iago Aspas ha retallat el marcador en un partit que Araujo ha hagut d'abandonar després de patir una commoció en un duel aeri.





Dembélé encén el partit





Va començar el partit sense que el Barça pogués mostrar la claredat que va exhibir l'equip per escalar a la taula classificatòria fins a la segona posició . A punt ha estat Iago Aspas d'obrir la llauna en una acció en què Araujo ha calat foc i s'ha vestit de bomber alhora, cometent una pèrdua i apagant les flames amb una intervenció providencial.





El partit estava en una fase de desencert, amb un Barça que no trobava les eines per carburar i que encara no havia generat perill a la porteria rival. L'ofensiu plantejament de Xavi, amb quatre davanters i amb Memphis situat com a fals nou darrere d'Aubameyang, no aconseguia incomodar un sòlid Celta. En aquest context desencantat, de sobte una flamarada va embogir el Camp Nou. Dembélé, amb una monumental canella i un altre toc de geni, va superar dos rivals per galopar fins a l'interior de l'àrea gallega. Allí el francès va sumar una nova assistència, sent Memphis l'autor del gol blaugrana i de la seva dotzena diana a la competició (1-0, min 30).





Auba aplana el camí





El Barça va créixer a partir del gol i, després que Ter Stegen aturés de forma prodigiosa un xut de Thiago Galhardo, els de Xavi van poder doblar el seu avantatge abans que s'arribés al descans. Aquesta vegada des del costat esquerre, un rebot provocat per una centrada de Memphis ha acabat als peus d'Aubameyang, sempre amb la canya preparada. El gabonès, depredador nat, va poder convertir el segon de la nit amb una rematada poc convencional que va fer esclatar de goig el públic del Camp Nou (2-0, min 40).





Va saltar Riqui Puig al lloc de Ferran Torres a l'inici d'una segona meitat que no va poder començar millor. Mateixos protagonistes que al primer temps, Dembélé va detectar Aubameyang dins de l'àrea perquè el 'killer' executés un tret creuat impossible per a Dituro (3-0, min 47). 13a assistència per al francès, jugador de la Lliga que més gols ha repartit. Amb el partit ben encarat, gairebé a la següent jugada Iago Aspas va aconseguir aprofitar un malentès entre Ter Stegen i la defensa blaugrana per retallar distàncies (3-1, min 49).





Araujo dóna l'ensurt





La nota negativa del partit va ser l'acció que van protagonitzar Gavi i Araujo i en què l'uruguaià va patir la pitjor part. En un duel aeri, els dos joves blaugranes van impactar amb els caps i van quedar commocionats sobre la gespa. Els crits de suport dirigits a l'uruguaià es van multiplicar per acomiadar Araujo, que es va retirar de l'estadi en ambulància. Lenglet el va reemplaçar i va sortir juntament amb Ansu Fati, que va substituir Memphis per continuar sumant minuts de qualitat una vegada superada la lesió.





Amb un home més després que l'exblaugrana Murillo veiés la targeta vermella per fer caure Memphis en una clara acció de perill, el Barça va buscar un quart gol que va celebrar Riqui Puig abans que l'assistent anul·lés la diana per posició antireglamentària. Ja en els intents finals, Luuk de Jong va saltar a la gespa davant l'entusiasme del públic i a punt ha estat d'anotar amb un cop de cap que no va connectar amb la xarxa per molt poc.





Finalment, còmoda victòria d'un Barça seriós i sòlid, concentrat a acabar la temporada de la millor manera i conscient de la importància de quedar en segon lloc i treure el bitllet per a la Supercopa espanyola del proper curs.