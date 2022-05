Pedro Sánchez @ep





El president del Govern, Pedro Sánchez , ha assegurat aquest dimecres, un dia després del "relleu" de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban , que és "evident que hi ha hagut una fallada en la seguretat de les comunicacions" del Govern".





" El que ha fet el Govern d'Espanya ha estat complir amb la llei, posar en coneixement de la Justícia aquests fets delictius i actuar amb absoluta transparència davant de l'opinió pública ", ha assegurat Sánchez a la sessió de control del Congrés, on ha aprofitat per "reconèixer" el treball d'Esteban i dels funcionaris del CNI.





D'aquesta manera ha respost a la secretària general del PP, Cuca Gamarra, que ha subratllat que amb aquesta destitució ha quedat clar que a Espanya "governen els independentistes" perquè els socis de Pedro Sánchez li demanaven "un boc expiatori", cosa que, "acata dòcilment".





" Queia i rodava el cap de qui ha demostrat tenir un full de serveis irreprotxable ia només mes i mig de la celebració de la Cimera de l'OTAN ", ha manifestat Gamarra, per acusar Sánchez de "deteriorar" les institucions i arribant a assegurar que representa la "degradació de la política".





Davant les crítiques, el cap de l'Executiu ha tret pit de la feina a l'Executiu perquè quan governava el PP, ha dit, Espanya a Europa "explicava com un zero a l'esquerra". Encara que la situació "avui no és perfecta", ha prosseguit, es compleix la Constitució i "els mangants no són al Govern com sí que passava" amb el Partit Popular quan era a Moncloa, segons ha dit.