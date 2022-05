Un soldat israelià /@Ilia Yefimovich / dpa (EP)





Shereen Abu Aqleh, periodista palestina d'Al-Jazeera, ha estat assassinada presumptament per les tropes israelianes a Cisjordània. Ha estat durant una batuda de l'exèrcit a la ciutat de Yenín, en un camp de refugiats: ha rebut un tret al cap, ha informat el Ministeri de Salut de Palestina.





A més, durant la batuda ha resultat ferit un dels seus companys, a qui una bala ha aconseguit per l'esquena. Les mateixes fonts apunten que ell es troba estable i que tots dos portaven armilles que els identificava com a premsa.











Mahmud Abbàs, president de Palestina, ha titllat d'"execució" la mort de la periodista. Alhora, ha demanat al govern d'Israel que es faci responsable del que ha passat.







Per part seva, l'exèrcit israelià ha comentat que "sospitosos armats" han obert foc contra les forces de seguretat durant la batuda i els han llançat explosius. Davant d'això, han justificat, s'han vist obligats a disparar. Segons ells, els periodistes van ser aconseguits per "foc real d'un palestí" i no per part dels soldats israelians. El ministre d'Exteriors del país ha ofert a Palestina investigar conjuntament els fets.