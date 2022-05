Una dona del Regne Unit ha compartit un vídeo a Tik Tok en què es pot veure la seva filla dormint en un bressol i el moment exacte en què, segons ella, la petita és empesa per un fantasma.





La usuària @snuffln va dir: "Al principi, vaig pensar que s'havia mogut sola, però la distància és força gran. Ella no té la coordinació per fer això. A més, mira els peus, no està empenyent, està confosa. Això mai havia passat abans i la veig dormir cada dia... és simplement estrany”.





Al vídeo es veu la nadó moure's en el que els usuaris opinen que són moviments naturals que es produeixen durant el son.