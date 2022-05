Un passatger sense experiència de vol aconsegueix aterrar un avió després que el pilot emmalalteixi sobtadament

Recurs avió @ep





Un passatger sense idea de com volar un avió es va veure obligat a intervenir quan el pilot es va emmalaltir sobtadament. Els controladors de trànsit aeri van ajudar l'home, que no ha estat identificat, a guiar el Cessna Caravan de 14 places per aterrar a l'aeroport de Palm Beach a Florida , EUA.



Es creu que la impressionant gesta podria ser la primera del seu tipus a la història. L'avió utilitari estava a uns 115 km al nord de l'aeroport quan el passatger va trucar als controladors per dir-los que el pilot "s'havia tornat incoherent".





Els controladors li van dir que mantingués les ales anivellades i seguís la costa abans que li indiquessin com aterrar. “Aquí tinc una situació greu”, es va sentir dir el passatger per la ràdio. “El meu pilot s'ha tornat incoherent. No tinc cap idea de com volar l'avió”, va insistir.



Els controladors li van preguntar per la seva posició i va dir que "no tenia idea", però que podia veure la costa de Florida davant seu. Li van dir que seguís la costa mentre intentaven localitzar l'avió. Després va ser vist a uns 40 quilòmetres de Palm Beach.



Després de l'aterratge amb èxit, s'informa que un controlador va dir: "Acabes de presenciar un parell de passatgers aterrar aquest avió". "Oh Déu meu. Bona feina”, va dir l'altra persona.





"Aquesta és la primera vegada que escolto que un d'aquests [Cessna Caravans] és aterrat per algú que no té experiència aeronàutica", ha afirmat l'expert a l'aviació John Nance.