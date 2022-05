Arxiu - Façana de l'Audiència Provincial de Madrid - Cézaro De Luca - Europa Press - Arxiu





L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a 28 anys de presó un professor que treballava en un col·legi d'Alcobendas per assetjar sexualment cinc alumnes d'entre 11 i 15 anys a través de xarxes socials amb proposicions sexuals.





En una sentència, se'l pena com a autor responsable de cinc delictes de ciberassetjament sexual infantil, quatre delictes d'exhibicionisme, un delicte continuat d'abús sexual, un delicte continuat d'elaboració de pornografia infantil i un delicte de possessió de pornografia infantil.





La Sala l'absol d'un altre delicte d'abús sexual del que era acusat. A més, imposa el pagament de gairebé la totalitat de les costes processals i la indemnització en la quantitat de 1.000 euros a Renata Emilia GG, AMGG i SGH; en 6.000 euros Ana GD i en 12.000 euros LPA.





El tribunal considera provat que l'ara condemnat, d'origen xilè, va treballar com a professor en un centre escolar d'Alcobendas durant el curs acadèmic 18/19 fins que va ser acomiadat el 21 d'octubre del 2019 . Es va aprofitar de la seva condició de professor per contactar i assetjar a través de les xarxes socials diverses alumnes menors amb propòsits sexuals.





L'acusat es troba en situació de presó provisional des del 29 de maig de 2020, havent estat detingut el 27 de maig de 2020 i, amb data 28 de maig de 2021, va consignar la quantitat de 12.000 euros per fer front a la responsabilitat civil .





PROPOSICIONS SEXUALS





Al llarg d'aquest curs escolar l'acusat va contactar a través del seu compte Instagram amb una alumna del col·legi de 15 anys, i va començar a mantenir-hi converses de caràcter sexual, "explicant-li entre moltes altres coses que una exalumna seva li havia arribat a realitzar una fel·lació, i creant un grup a l'esmentada xarxa anomenat "les xucladores", en què la va incloure".





Al mateix temps li va enviar fotografies de les seves parts íntimes, arribant a proposar-li que anés a casa "per cardar", dient-li que "s'ho volia menjar", demanant-li en reiterades ocasions fotografies en què aparegués nua.





A més, el 27 d'abril del 2020, li va remetre a la menor un vídeo en què s'apreciava com una dona que no ha estat identificada li estava practicant una fel·lació, "circumstància que aquesta, va posar en coneixement del centre".





Durant aquest mateix any acadèmic l'acusat va contactar amb tres alumnes més de 14 anys, també a través del seu compte d'Instagram el profede, per mantenir amb les dues converses de caràcter sexual, dient-los entre altres coses "què bona estàs", enviant-li fotografies a les que apareixia nu, o directament del seu penis, i demanant-li de manera insistent que ella li enviés també fotos nua, arribant a proposar-li que quedessin "per follar".





Amb una va arribar a quedar amb ell a les proximitats del col·legi, "i quan es trobaven asseguts en un banc, l'acusat es va acostar i va posar la mà damunt la cama, arribant a tocar la seva zona genital per sobre de la roba.





"Tot i això no consta que les menors accedissin al seu propòsit i li enviessin els arxius requerits. En data indeterminada el professor va contactar amb una nena d'11 anys i després de mantenir nombroses converses amb ella de caràcter sexual, es va desplaçar a la localitat a la que residia "quedant amb ella i regalant-li un telèfon mòbil", el saldo del qual ell mateix s'encarregava de recarregar.





A través de diversos WhatsApps "li va enviar a aquest mòbil fotografies d'ell nu, compel·lint la menor que al seu torn li enviés fotografies i vídeos també nua".





A més es va desplaçar en nombroses ocasions tant a la localitat on residia la menor com a les localitats on estava passant les vacances a l'estiu de 2018 i 2019 respectivament , "no aconseguint el seu objectiu".





L'acusat es troba en situació de presó provisional des del 29 de maig del 2020, havent estat detingut el 27 de maig del 2020.