El Jutjat Penal 6 de Barcelona ha condemnat l'expresident de la Generalitat Quim Torra a 15 mesos d'inhabilitació a la segona causa per desobediència al no despenjar una pancarta de la façana de la Generalitat quan n'era president.





Quim Torra @ep





La sentència també imposa una multa de 24.000 euros i s'ha comunicat menys de dues setmanes després que el TSJC donés per complerta la primera condemna d'inhabilitació de Torra, també per desobediència.





Es tracta de la segona condemna a Torra pel mateix delicte : en aquest cas, per no retirar la pancarta en període electoral abans de les eleccions del 10 de novembre de 2019; mentre que a la primera el TSJC el va condemnar a un any i mig d'inhabilitació per mantenir una pancarta abans de les eleccions generals del 28 d'abril del mateix any.





La jutgessa recorda a la sentència que Torra va ser requerit per retirar la pancarta, una mesura cautelar que va acordar el TSJC arran d'un recurs interposat per l'entitat Impulso Ciudadano i que invocava la vulneració del deure d'objectivitat.





Abans d'aquest requeriment, en conèixer la mesura cautelar que va prendre el TSJC, l'oficina de president de Torra havia emès un comunicat "manifestant la voluntat de recórrer i de no retirar la pancarta".





Per a la jutgessa, aquest comunicat mostrava la "negativa oberta" de Torra a complir l'ordre de retirar la pancarta.





La jutge constata que, una vegada requerit, Torra "no va complir de manera immediata" amb l'ordre del tribunal, de manera que el tribunal va haver d'ordenar als Mossos d'Esquadra que retiressin la pancarta després de diversos requeriments.