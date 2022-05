Gabriel Rufián @ep





El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián , ha qualificat aquest dimecres de "dolentes" i "simples" les respostes que està donant la ministra de Defensa, Margarita Robles, davant del 'Cas Pegasus'. "Sembla que ha agafat una pala i no deixa de cavar", ha afegit.





En declaracions a la Cambra després d'interrogar Robles sobre el funcionament de Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Rufián s'ha mostrat convençut que la titular de Defensa ho pot "fer molt millor del que està fent" en la crisi de l'espionatge.





Així ha respost després de ser preguntat si les relacions d'ERC amb el Govern estan millor o pitjor que abans d'escoltar Robles i el president del Govern, Pedro Sánchez, a la sessió de control de la Cambra Baixa.





" No entro mai a qualificar estats d'ànim, però crec que Robles ho pot fer molt millor ", ha indicat, avisant que és "una mala notícia" tant per a ella com per al Govern "que respongui d'una manera tan dolenta i tan simple ".





SÁNCHEZ POT DESCLASIFICAR SENSE JUTGE





A més, ha aprofitat per recordar que no és cert que l'Executiu hagi d'esperar que ho demani la Justícia per desclassificar documents relatius a l'espionatge perquè el cap de l'Executiu té "potestat per fer-ho" 'motu proprio'.





" Seria bo, al final ens assabentarem abans de qui va matar Kennedy que del que va passar aquí fa dues setmanes ", ha afirmat. Des de fonts d'ERC han apuntat després que és possible que els propers dies es coneguin els noms de nous alts càrrecs i partits víctimes d'escoltes.





Finalment, Rufián ha dit desconèixer si ja hi ha data per a la reunió que tenen pendent Sánchez i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per parlar de l'espionatge però, sobretot, ha insistit en la conveniència que la taula de diàleg sobre Catalunya” es pugui reunir" i se la doti dʻuna "agenda i un contingut".





MALES 'PRAXIS' AL CNI?





Del seu costat, la diputada de la CUP, Mireia Vehí, s'ha queixat que Robles segueixi sense explicar el motiu de la destitució de Paz Esteban al capdavant del CNI, i ha instat Sánchez a aclarir si “això és una qüestió de les clavegueres de l'Estat com, al seu parer, ha insinuat el president en el seu debat amb la popular Cuca Gamarra.





"No sabem si menteixen o si no controlen el CNI i menteixen per explicar-ho", ha dit, incidint que quan Sánchez diu que el Govern no "utilitzarà fets delictius" per "salvar-se" ella interpreta que s'han trobat "males praxis" " a l'espionatge espanyol. "Seguim en brases i cada dia més preocupades", ha resumit.