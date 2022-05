Gominoles incautades @Policía Nacional





La Policia Nacional ha intervingut a la província de Màlaga onze quilograms d'ossets de gominola impregnats de 25N-NBOMe, una substància al·lucinògena més coneguda com La Bomba, amb uns efectes a l'organisme de 12 hores o més.





L'actuació és fruit de la desarticulació d'un entramat criminal assentat a les localitats malaguenyes de Benalmádena, Alhaurín el Grande i Coín , que es dedicaria suposadament al tràfic d'estupefaents a nivell internacional, utilitzant empreses de paqueteria com a canal de distribució.





S'han practicat set detencions i altres registres en què s'han confiscat, entre altres efectes, 3.700 grams de substàncies tòxiques i psicotròpiques, 2.065 grams de cànnabis, 1.065 grams i 500 mil·lilitres de substància de tall, 900 euros en efectiu, diverses balances , una premsa, una empaquetadora i material per a enviaments.





L'anomenada operació Amèrica, duta a terme per agents adscrits a la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV) de la Comissaria Local de Torremolinos-Benalmádena, es va iniciar després de tenir coneixement d'un conjunt de paquets i cartes sota sospita de contenir droga, que havien arribat a un dels principals operadors de paqueteria del país per enviar-los a l'estranger.





Continuant amb les indagacions, i després d'obtenir autorització de l'autoritat judicial , els investigadors van obrir els 209 paquets i cartes en qüestió, que van resultar contenir 1.762 grams de diferents substàncies estupefaents de disseny , en diferents formats i disposicions.





Els enviaven per carta





Els enviaments es feien mitjançant cartes en què figuraven logos de remitents que procedien d'empreses fictícies, o bé logos de companyies amb adreces inexistents per donar-los aparença legal. Gran part dels paquets presentaven també adhesius de declaració de contingut en duana, sent aquestes falses i impreses amb una impressora convencional. Les cartes van ser dipositades en diferents bústies de la via pública a les localitats de Benalmádena i Torremolinos.





En el transcurs de la investigació es va rebre novament comunicació d'una nova gran quantitat de cartes i paquets amb idèntic format, un total de 252 més , sol·licitant-se una vegada més la seva obertura judicial. Els agents van descobrir 1.941 grams més de substàncies tòxiques i psicotròpiques.





La majoria de la droga intervinguda es tractaria de derivats de substàncies fiscalitzades, és a dir, substàncies amb efectes similars en els consumidors que el MDMA (més conegut com a èxtasi), la ketamina, la cocaïna o la mefedrona, però amb petits canvis en la seva composició que les convertia en noves i, per tant, fora de la relació oficial de la Convenció Única d'Estupefaents.





El líder, un britànic resident a Alhaurín el Gran





Les indagacions practicades van conduir els agents a identificar el líder de l'organització, un ciutadà britànic resident a Alhaurín el Grande. La Policia Nacional va constatar com l'investigat cap amuntegament de tot el material necessari per a la confecció dels enviaments i que es valia de diversos col·laboradors per repartir la correspondència per les bústies.





A la fase d'explotació de la investigació es van practicar set registres a diversos domicilis, finques, trasters i locals de Benalmádena, Cártama, Alhaurín el Grande i Màlaga. Aquestes diligències van venir acompanyades de set arrestos i de la intervenció dels onze quilos de llaminadures impregnats de 25N-NBOMe i la resta d'efectes i drogues.





Aquesta droga coneguda com La Bomba es ven com una alternativa de l'LSD o la mescalina. Hi ha diverses variacions d'aquesta droga, però la 25I-NBOMe és la seva forma més potent i de la que més s'abusa, i els seus efectes són molt duradors a l'organisme, 12 hores o més.





De la present investigació coneix el Jutjat d'Instrucció número 1 de Torremolinos (Màlaga), i està pendent l'obertura de 126 sobres més.