Una dona està sent investigada a la província de Càceres per apropiar-se indegudament dels diners d'una ciutadana ucraïnesa que havia acollit a casa seva.





Els fets van tenir lloc el dia 29 d'abril passat, quan la denunciant, que havia arribat a Espanya com a refugiada al costat de diversos gossos i va ser acollida per una altra dona en una localitat situada al nord-est de la província de Càceres, va denunciar davant la Guàrdia Civil haver estat víctima d'una apropiació indeguda.





Així, va informar que la dona que l'havia acollit, suposadament, s'havia apropiat de 1.000 euros que una amiga li havia enviat a un compte PayPal de què la dona investigada és titular , en no disposar ella de compte bancari a Espanya on poder rebre aquests diners.





La denunciant va reclamar en "nombroses ocasions" els diners, però no va aconseguir que li fossin entregats, com tampoc va aconseguir que li fossin tornades diverses peces de roba ni els gossos amb què havia arribat a Espanya, ha informat la Guàrdia Civil en nota de premsa .





Tan aviat com la Guàrdia Civil va tenir coneixement d'aquests fets, va obrir una investigació per intentar aclarir-los, procedint finalment a la investigació de la dona espanyola per un suposat delicte d'apropiació indeguda , remetent les diligències instruïdes davant del Jutjat de Primera Instància. Instrucció, en funcions de guàrdia, de Navalmoral de la Mata (Càceres).





Per evitar que els ciutadans ucraïnesos refugiats a Espanya puguin ser víctimes de delictes com aquest, la Guàrdia Civil ha elaborat una guia amb una sèrie de recomanacions.

Entre elles, s'indica que, si és ucraïnès i té totes les pertinences i records a sobre que no es permeti que altres les puguin prendre, a més d'oferir el telèfon 062, disponible les 24 hores del dia.





També apunta que no és aconsellable disposar de grans quantitats d'efectiu al domicili i aconsella evitar comentar els plans amb desconeguts o a les xarxes socials, així com disposar de tots els efectes de valor al mateix lloc.





De la mateixa manera, la Guàrdia Civil ha suggerit fotografiar les joies i altres efectes de valor, anotant-ne el número de sèrie, ja que aquest "senzill pas", facilita la tasca de recuperació de l'objecte en cas de robatori.