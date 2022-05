La comissió d'investigació del Parlament Europeu sobre l'espionatge amb el programa ' Pegasus ' enviarà missions a Polònia , Hongria i Israel perquè eurodiputats estudiïn en el terreny els casos d'espionatge amb l'eina de la companyia israeliana NSO, mentre estudia enviar altres a Espanya i Estats Units .





Així es va decidir la reunió de coordinadors d'aquest dimarts, que reuneix membres de totes les famílies polítiques, una cita on es va posar sobre la taula l'opció d'enviar sengles missions als Estats Units i Espanya, després que l'escàndol d'espionatge hagi esquitxat el mateix Govern de Pedro Sánchez, el dispositiu del qual va ser atacat, i les principals figures de l'independentisme, segons va revelar una investigació de la plataforma 'Citizen Lab'.





La proposta d'enviar una missió a Espanya va venir de part de Los Verdes, grup que engloba ERC al Parlament Europeu , i s'estudiarà en futures reunions, on cal la majoria dels grups per fer la proposta formal que després es trasllada a la conferència de presidents i a la mesa del Parlament Europeu, amb representants de totes les forces polítiques.





Cal veure si fructifica aquesta petició, després que fonts socialistes hagin explicat que les missions prioritàries eren Hongria, Polònia i Israel, però que no s'oposen a estudiar la proposta sobre Espanya.





De la mateixa manera, Ciutadans ha assenyalat que proposarà una missió al Marroc, "pels indicis i sospites que aquest país ha pogut ser inductor de l'espionatge als telèfons dels membres de l'Executiu espanyol" , ha assenyalat l'eurodiputat taronja Jordi Cañas .





Sobre l'opció que la comissió d'investigació enviï una missió a Espanya, la formació que dirigeix Inés Arrimadas no s'oposarà que es faci "si així es decideix". "Es tracta d'investigar l'atac al telèfon del president del Govern i de diversos ministres i no el seguiment als dispositius de polítics secessionistes que es va fer sota mandat judicial", ha argumentat Cañas.





Així les coses, les primeres tres delegacions es posaran en marxa, previsiblement, en les setmanes habilitades per fer-ho. Són les conegudes com a setmanes 'verdes' en què l'Eurocambra fomenta el treball al terreny i que els eurodiputats desenvolupin la seva tasca en les seves circumscripcions, expliquen fonts parlamentàries, que apunten que les missions tinguin lloc a la segona part del 2022.





Com que la comissió de recerca té un mandat de 12 mesos , futures missions com la d'Espanya o els Estats Units podrien programar-se per al 2023, abans que expiri el termini d'una comissió especial constituïda el mes d'abril passat per posar el focus sobre el supòsit espionatge il·legal amb el programari 'Pegasus'.





La mateixa jornada que es va conformar la comissió es va destapar que més de 60 dirigents independentistes catalans havien patit atacs als dispositius mòbils i, setmanes després, s'ha conegut que tant el telèfon de Pedro Sánchez com el dels ministres de l'Interior, Fernando Grande- Marlaska, com la de Defensa, Margarita Robles, van ser infectats en plena crisi amb el Marroc.